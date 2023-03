Start-up The Blood aus Berlin Periodenblut einschicken statt Blutabnehmen

Berlin/Düsseldorf · Zwei Gründerinnen aus Berlin wollen Frauen das Leben einfacher machen: Anstatt sich in einer Praxis Blut abnehmen zu lassen, sollen sie ihr Menstruationsblut in ein Labor schicken. Die Diagnose kommt dann per App.

31.03.2023, 14:00 Uhr

Miriam Santer und Isabelle Guenou haben das Start-up The Blood in Berlin gegründet. Foto: The Blood

Miriam Santer und Isabelle Guenou möchten einen Ruf retten. Den Ruf des Periodenbluts. Entgegen aller Vorurteile wollen sie mit dem „Abfallprodukt“ Frauen helfen, schwanger zu werden, ihre Vitamin- und Hormonwerte checken und mehr über die weibliche Gesundheit erfahren. „Periodenblut kann uns sogar einiges lehren“, sagt Santer. Das wollen die beiden Berlinerinnen mit ihrem Start-up „The Blood“ beweisen.