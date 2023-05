Probleme und Herausforderungen Wie Mütter gründen

Der Zug fährt gerade am Bonner Hauptbahnhof ab, als Jana Schanduas Handy klingelt. Sie ist auf dem Weg nach Frankfurt am Main, hat dort einen beruflichen Termin. Auf dem Display erkennt sie die Nummer der Kita ihres Sohnes. Oh nein, denkt sie nur. Am anderen Ende der Leitung spricht eine Erzieherin: „Sie müssen den Kleinen leider abholen, er hat sich übergeben.“ Schandua schluckt, ihr wird heiß. Panik macht sich in ihr breit. Der ICE braucht 50 Minuten bis nach Frankfurt. Bis dahin wird er nicht mehr anhalten.