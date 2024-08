Mit wenig Vorbereitung und falschem Schuhwerk Gründer läuft 42 Kilometer, um sein Produkt zu etablieren

Als Devin Agca nach fünf Stunden und 20 Minuten die Ziellinie überquert, fühlt er sich so erschöpft wie noch nie in seinem Leben. Die letzten 10 Kilometer ist er nur noch gegangen – sogar die ältesten Teilnehmer, die anfangs weit hinter ihm zurückgeblieben waren, überholten ihn nach und nach. „Das war ein ganz unangenehmes Gefühl, aber es ging einfach nichts mehr“, sagt der 28-jährige Gründer aus Köln. Wenn man die Umstände kennt, ist das nicht verwunderlich: Agca ist kein geübter Läufer, er hat erst drei Monate zuvor begonnen, für den Marathon auf Malta zu trainieren – und das auch noch mit vielen Pausen. „In den letzten zwei Wochen vor dem Event konnte ich gar nicht laufen, weil ich so Schmerzen im Knöchel hatte“, sagt er. Und: Er trägt keine Laufschuhe.