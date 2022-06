Gründerfirmen : Start-up Baoo: App verkürzt den Weg in den lokalen Handel

Das Team von Baoo mit seinen Lieferwagen bei einem Fototermin. Foto: Baoo

Die Smartphone-Anwendung der Kölner Firma zeigt Nutzern, welches Geschäft in der Nähe ein gesuchtes Produkt im Regal hat. Das stärkt den stationären Handel. Jetzt schickt das Start-up auch einen Lieferdienst los – und will schneller sein als Amazon.

In exakt 285 Meter Entfernung findet sich das nächste Regal mit dem gewünschten Duschgel, knapp 500 Meter sind es bis zum nächsten iPhone, gut drei Kilometer bis zum Akkuschrauber: Die App des Start-ups Baoo zeigt den Nutzern, in welchem Geschäft in der Nähe sich ein gesuchtes Produkt findet. Auf Wunsch startet auf dem Smartphone dann direkt die Navigation hin zur Drogerie, dem Elektronikgeschäft oder dem Baumarkt. „Innenstädte haben den großen Vorteil, dass die Produkte alle vor Ort sind – man muss nur wissen, wo man sie findet“, sagt Mitgründer Hendrik Lallensack. Er und seine Mitgründer Micro Meyer und Michael Müller haben erst im Sommer 2020 mit ihrem Start-up losgelegt. Sie haben sich im Studium kennengelernt, haben familiäre Verbindungen in den Einzelhandel – und kennen dessen Herausforderung. Immer mehr Kunden weichen auf digitale Bestellwege aus. Auch deswegen, weil sie nicht wissen, wo und ob ein Produkt gerade jetzt verfügbar ist.

Um eine digitale Lösung zu finde, dachte sich das junge Team in die Kundensicht ein: „Die App ist nach Kategorien aufgebaut und man kann über eine Suche nach benötigten Produkten suchen“, erklärt Lallensack. Die Idee: In der App geben Nutzer einfach ein, was genau sie benötigen. Das Programm zeigt dann an, in welchen Regalen der Artikel aktuell zu finden ist. Handelsketten wie dm, Toom un Cyberport sowie Vodafone haben ihre Warenwirtschaftssysteme bereits mit der Plattform des jungen Kölner Unternehmens verbunden. Gerade in großen Städten liegen so häufig nur wenige Gehminuten zwischen Wunsch und Kauf.

Zum Start hat das Baoo-Team gezielt die Zusammenarbeit mit großen Filialisten gesucht. Der große Vorteil: Dadurch lassen sich in vielen Großstädten schnell die wichtigsten Produkte in der Nähe finden. Zu den deutschlandweit vertretenen Unternehmen zählen beispielsweise SuperBiomarkt, Butlers oder Thalia. Nach und nach sollen kleinere Händler an die Plattform angeschlossen werden – in Köln sind etwa Einzelhändler wie Foto Gregor oder das Bürobedarfsgeschäft Ortloff dabei. „Genau diese Handelspartner machen die Vielfalt im Angebot aus“, sagt Meyer.

Startschuss für Lieferungen aus den Filialen

Jetzt hat das Start-up die nächste Ausbaustufe begonnen. Am Heimatstandort Köln können Nutzer seit dieser Woche entweder selbst der Navigation in den nächsten passenden Laden folgen – oder sie lassen sich die Produkte nur wenige Stunden nach der Bestellung am selben Tag zuhause vorbeibringen. Man wolle so sogar E-Commerce-Gigant Amazon übertrumpfen, so das vollmundige Versprechen des jungen Teams. „Die Lieferung zur Wunschzeit am Abend soll schneller sein, als wenn man bei Versandhändlern im Internet bestellt“, sagt Meyer.

Manche Einzelhändler bieten solch einen Service – in der Fachsprache „Ship from Store“ genannt - bereits auf eigene Faust an. Doch ein Logistikkonzept ist für viele Unternehmen nur mühsam zu stemmen. Baoo will ihnen diese Aufgabe jetzt komplett abnehmen. Und dadurch selbst Umsätze erzielen: Das Start-up verdient sowohl über eine Liefergebühr, die die Kunden bezahlen, und über eine Provision, die Händler für Bestellungen überweisen.

Baoo bündelt dabei die Einkäufe bei verschiedenen Händlern zu einem Warenkorb. „Wir machen so die ganze Stadt zugänglich – von Medikamenten bis zur Action-Cam“, sagt Mitgründer Lallensack. Um den Service zu ermöglichen, kooperiert das Start-up mit lokalen Lieferdiensten. In Köln sind Lastenräder des Start-ups Ono Motion unterwegs, das in Berlin seinen Hauptsitz hat. Dessen Fahrer touren am Nachmittag durch die Filialen der Innenstädte, holen die Order ab – und liefern sie dann an die Haustüren der Besteller. Im Testlauf in den vergangenen vier Wochen hat Baoo über 150 solcher Touren abgewickelt. Nun ist die Funktion für alle Nutzer geöffnet. Nach und nach soll die tagesgleiche Auslieferung in anderen Großstädten angeboten werden.

Viel Arbeit auf dem Weg zur zentralen Bestellplattform

Um zu einer zentralen Shopping-Plattform mit Verbindung zum stationären Handel zu werden, liegt noch viel Arbeit vor dem jungen Team. Vor allem geht es darum, bekannt zu werden. Im Moment greifen mehr als 10.000 Nutzer bereits auf den Verfügbarkeitscheck zurück. Je selbstverständlich Großstädter zu Baoo greifen, um nach einem Produkt zu suchen, desto attraktiver ist das Start-up als Partner für den Handel. Konkurrenz droht jedoch nicht nur durch E-Commerce-Anbieter wie Zalando oder eben Amazon, die sich um eine immer bequemere und schnelle Auslieferung bemühen. Auch Express-Lieferdienste, die mittlerweile Nischen wie Medikamente oder Backwaren bedienen, kümmern sich um ähnliche Kundenwünsche. Baoo nimmt diesen Wettbewerb jedoch selbstbewusst an: „Wir wollen zeigen, dass unsere Plattform alles das kann, was verschiedene Schnelllieferdienste bieten“, sagt Lallensack.