Düsseldorfer Küchenartikel-Start-up : Springlane sammelt eine Million von Kleinanlegern ein

Springlane-Geschäftsführer Marius Fritzsche hält einen Sousvide-Stick zum Erwärmen von Speisen in der Hand. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Vor knapp einem halben Jahr bekam Springlane zehn Millionen Euro von Investoren. Nun sammelte das Düsseldorfer Start-up schon wieder Geld ein – diesmal von Kleinanlegern. Wie passt das zusammen?

Normalerweise schickt Springlane seinen Kunden E-Mails, in denen es um Rezepte für Winterrisotto, Bräter aus Gusseisen oder Küchenmixer geht. Am 8. Januar erreichte die Kunden ebenfalls eine Art Produktempfehlung per E-Mail, nur dass sich diesmal der Firmenchef persönlich an die Fangemeinde wandte – mit einem scheinbar ganz besonderen Angebot: „Mach mit und sei ein Teil von Springlane“ hieß es in der E-Mail, mit der Marius Fritzsche die Kunden davon überzeugen wollte, nicht nur Produkte beim Düsseldorfer Start-up zu kaufen, sondern ihr Geld direkt in das Unternehmen zu investieren. Als Gegenleistung dürfen Anleger unter anderem auf ein Bratpfannen-Set aus der Kollektion des Fernsehkochs Tim Mälzer hoffen – und 9,85 Prozent Zinsen.

Das Angebot verfing. Nicht einmal drei Wochen später hat Springlane über die Crowdinvesting-Plattform Kapilendo insgesamt eine Million Euro von 920 Anlegern eingesammelt. Im Schnitt hat damit jeder Unterstützer knapp 1080 Euro in das Start-up investiert. Wofür das Geld verwendet werden soll, ist nicht ganz klar. In der Projekt-Beschreibung heißt es lediglich etwas schwammig, es sollten neue Produkte entwickelt, die Vertriebskanäle ausgebaut und Inhalte, Produkte und Nutzer vernetzt werden.

Die Bafin warnt vor Gefahren beim Crowdinvesting

In der Start-up-Branche sehen viele die Geldaufnahme über Plattformen wie Kapilendo kritisch. Sie warnen davor, dass Kleinanleger die Risiken bei solchen Geschäften oft nicht überblicken können. Als mahnendes Beispiel gilt vielen der Fall „von Floerke“. Der Bonner Modeanbieter hatte ebenfalls über Kapilendo Geld eingesammelt – und war anschließend in die Pleite geschlittert. Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) weist auch aufgrund solcher Fälle auf ihrer Internetseite gleich auf eine Reihe von Gefahren hin. So sei nicht nur der Totalverlust des Investments möglich, sogenannte Nachrangdarlehen könnten auch dazu genutzt werden, den Totalverlust anderer Gläubiger zu verhindern. „Gerade bei Start-up-Unternehmen ist die Gefahr einer Pleite größer als bei Firmen, die sich bereits auf dem Markt etabliert haben“, schreibt die Bafin.

Springlane-Chef Marius Fritzsche sieht die Sache weniger problematisch. Der Kampagnen-Prozess sei seines Erachtens sehr transparent gestaltet gewesen und man habe alle Anlegerfragen sehr gewissenhaft beantwortet.

Springlane ist bislang keine Erfolgsgeschichte

Und doch wirft das Projekt Fragen auf. Denn die Geschichte von Springlane ist bislang alles andere als eine Erfolgsstory. Seit der Gründung 2012 hat das Unternehmen noch nie ein Jahr mit Gewinn abgeschlossen, sondern insgesamt mehr als 30 Millionen Euro Verlust angehäuft. Auch für 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Verlust von mehr als zwei Millionen Euro, obwohl man eigentlich erstmals schwarze Zahlen schreiben wollte. Doch dann kam es im Herbst zu Problemen bei der Lieferung, die Kunden wurden unzufriedener, während gleichzeitig Änderungen am Google-Algorithmus dazu führten, dass Sprinlane in den Suchergebnissen seltener auftauchte. Der Umsatz entwickelte sich schlechter als erwartet, während gleichzeitig die Marketingkosten stiegen. Es war ein Rückschlag, mal wieder.

Bekannte Risikokapitalgeber wie Tengelmann Ventures oder Holtzbrinck Ventures hatten da schon längst die Geduld mit Springlane verloren. Sie glaubten offenbar nicht mehr an den Erfolg des Unternehmens und waren nicht mehr bereit, frisches Geld zu investieren. Stattdessen hatten sie die Reißleine gezogen und waren ausgestiegen.

Vor zwei Jahren erfand sich Springlane neu

2018 hatte Sprinlane daraufhin eine rasante Kehrtwende vollzogen. War man zunächst damit gestartet, Produkte anderer Hersteller über den eigenen Online-Shop zu verkaufen, setzen die Düsseldorfer inzwischen auf Eigenmarken. Statt rund 20.000 Produkten bietet man nun nur noch rund 250 an, hat damit aber offenbar mehr Erfolg. 247.000 Produkte wurden nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr verkauft – für durchschnittlich 80 Euro das Stück.

Nach Angaben aus Investorenkreisen ist der Umsatz des Start-ups 2019 um 76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. „Wir werden mit knapp 19 Millionen Euro abschließen“, sagt Springlane-Chef Fritzsche. Und so soll es offenbar weitergehen. In diesem Jahr plant das Unternehmen bereits Umsätze von mehr als 30 Millionen Euro, in fünf Jahren sollen es sogar schon 125 Millionen sein. Und auch ein weiteres Ziel soll dabei erreicht werden. „2020 wollen wir auf Jahresbasis profitabel sein“, sagt Fritzsche, dessen Pläne offenbar nicht nur Kleinanleger überzeugt haben, sondern auch Investoren und Banken.

Im Sommer bekamen die Düsseldorfer zehn Millionen Euro von Investoren

Im vergangenen Sommer bekam Springlane von Investoren nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro frisches Kapital von Investoren, laut Fritzsche wurde zudem „für 2020 eine signifikante Kreditlinie bei einer großen Bank abgeschlossen“. Diese habe das Unternehmen im Vorfeld auch genau geprüft – aus seiner Sicht ein weiterer Beleg dafür, dass sich Kapilendo-Anleger keine Sorgen machen müssten.

Doch warum brauchte das Unternehmen angesichts dieser Summen dennoch Geld von Kleinanlegern? Laut Fritzsche wurde das Geld unter anderem verwendet, um das Geschäftsmodell neu aufzustellen und in ein neues Warenlager zu investieren. Bei einem Teil des Geldes handelte es sich offenbar aber um bereits bestehende Darlehen, die in Eigenkapital umgewandelt wurden. Außerdem wurden mit einem Teil des Geldes andere Verbindlichkeiten bezahlt. So lassen sich jedenfalls die Antworten von Fritzsche verstehen, die dieser auf Fragen von Interessenten bei Kapilendo gegeben hat.

Kleinanleger wissen in vier Jahren, ob sich ihr Investment gelohnt hat

Günther Bogenrieder vom Wagniskapitalgeber S-UBG hält die Kampagne bei Kapilendo allerdings auch für ein gutes Marketinginstrument. „Springlane ermöglicht es dadurch Stamm-Nutzern und Fans, am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren“, sagt der Investor. Die S-UBG hält über ihren Mittelstandsfonds rund zehn Prozent an Springlane. Aus seiner Sicht sei es zudem nicht die Aufgabe der Risikokapitalgeber gewesen, neues Geld bereitzustellen: „Es geht jetzt nicht mehr darum, Verluste zu finanzieren, was üblicherweise durch Venture Capital ermöglicht wird, sondern klassisch – wie ein Mittelständisches Unternehmen das auch tut – einen Teil des Umlaufvermögens durch Fremdkapital zu finanzieren.“ Kapilendo sei dazu ein Baustein.

Ob sich das Investment auch für die Kleinanleger gelohnt hat, werden sie spätestens in vier Jahren wissen – so lange läuft das Darlehen planmäßig.