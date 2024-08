Alarmknopf für den Notfall Wie ein Ring vor sexualisierter Gewalt schützen soll

Alles beginnt in einer Altstadt-Nacht kurz vor Beginn der Pandemie. David Jakubowicz und Anastasia Merz, beide Anfang 20, ziehen mit vier Freundinnen durch die Kneipen Düsseldorfs, als sie plötzlich merken, wie sich die Stimmung verändert. Immer wieder werden die Frauen von betrunkenen Männern angesprochen, man ruft ihnen hinterher oder rempelt sie an. Sie fühlen sich unwohl. Also beschließt die Gruppe, gemeinsam den Heimweg anzutreten – obwohl alle in unterschiedliche Richtungen müssen. „Keine unserer Freundinnen hat sich getraut, allein zum Taxistand oder zur Bahnhaltestelle zu gehen“, sagt David Jakubowicz. Das lässt ihn auch Monate später nicht los: „Ich habe mich gefragt: Was kann man tun, damit Frauen ohne Angst nachts unterwegs sein können?“