So läuft die Gründer-Konferenz : Ruhrsummit soll in Bochum wieder vor Publikum stattfinden

Bochum Im vergangenen Jahr fand die Gründer-Konferenz aufgrund der Pandemie nur virtuell statt. Jetzt setzen die Macher auf ein hybrides Konzept – und das ist nicht die einzige Neuerung.

Im vergangenen Jahr haben die Macher die Bochumer Jahrhunderthalle digital nachbauen lassen, um trotz Corona-Pandemie den typischen Ruhrsummit-Charme virtuell zu vermitteln. In diesem Jahr sollen die Gäste auch wieder live vor Ort sein können, sofern die Zahl der Infektionen weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleibt. Die Rheinische Post ist auch in diesem Jahr wieder Medienpartner des Ruhrsummit. Wir erklären, was Besucher und virtuelle Teilnehmer in diesem Jahr erwartet:

2019 hatte der Ruhrsummit noch rund 5000 Teilnehmer in die Jahrhunderthalle gelockt, im vergangenen Jahr fand die fünfte Auflage rein digital statt. Nun plant das Team vom Ruhrhub, der den Ruhrsummit veranstaltet, eine hybride Veranstaltung. Diese soll vom 29. bis 30. Juni auf dem Gelände der Jahrhunderthalle in Bochum stattfinden und gleichzeitig live übertragen werden.

Das Team vom Ruhrhub setzt dieses Mal auf thematische Schwerpunkte wie „Future of food“, „Future of health“ oder „Future of production“. Dazu wird es Diskussionen mit Experten geben. So wird beispielsweise Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut über Megatrends in Organisationen sprechen. Tim Böker wiederum stellt das Vertriebskonzept seines Unternehmens Rose Bike vor, das in der Corona-Pandemie eine starke Nachfrage zu verzeichnen hatte. Und Sebastian Kieper von der Stadt Dortmund stellt ein App-Konzept mehrerer Kommunen vor, mit dem der Nahverkehr und individuelle Mobilitätskonzepte miteinander vernetzt werden sollen. Dazu werden sich wieder zahlreiche Start-ups und Unternehmen präsentieren. Wichtigstes Ziel der Veranstaltung ist schließlich traditionell der Austausch.