Gründer-Ticker : RAG-Stiftung und NRW.Bank investieren in Masterplan aus Bochum

Pinkbus/ Venista Ventures (Köln): Die Corona-Krise legt den Fernbus-Markt momentan lahm, dennoch konnte sich das Kölner Start-up Pinkbus frisches Kapital besorgen. Der Kölner Frühphasen-Investor Venista Ventures gab am Montag ein Investment in den Fernbus-Anbieter bekannt, über das zuerst "Deutsche-Startups" berichtet hat. Der Risikokapitalgeber schließt nach eigenen Angaben in der Regel Investments zwischen 50.000 und 250.000 Euro ab.

Seit dem 1. Juli 2019 bietet Pinkbus Express-Verbindungen zwischen Metropolen wie etwa Düsseldorf und Frankfurt oder Berlin und München zum Festpreis an. Durch den Einsatz von Doppeldecker-Bussen sollen pro Fahrt mehr Fahrgäste befördert werden können. Geschäftsführer sind Christian Höber, dessen Vater ein kleines Reiseunternehmen besitzt, und Tino Engelmann. Die beiden sind in Ostwestfalen aufgewachsen, betreiben das Start-up jedoch vom Kölner Mediapark aus. Das Team besteht laut Angaben von Investor Venista Ventures inzwischen aus acht Leuten. Betrieben wird die Flotte von Partnerunternehmen, die die Busse zur Verfügung stellen und nach früheren Angaben gleichzeitig als Gesellschafter an der Pinkbus GmbH beteiligt sind.