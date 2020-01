„Die Höhle der Löwen“-Star Nils Glagau : Feldforschung im Fernsehen

Orthomol-Chef Nils Glagau. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nils Glagau hat lange überlegt, ob er als Investor bei „Die Höhle der Löwen“ mitmachen will. Am Ende sagte er zu – und geht nun den nächsten Schritt.

Seine Investmentstrategie hat Nils Glagau dem Interesse an indigenen Völkern zu verdanken. Während andere nach dem Abitur BWL oder Jura studierten, entschied sich der heute 44-Jährige für ein Ethnologie-Studium in Bonn. Statt Praktika bei Unternehmensberatungen zu absolvieren, half Glagau bei Ausgrabungen in Mittelamerika und Asien. „Ich würde mich als Feldforscher einstufen – ich habe Kulturen beobachtet, meine Schlüsse daraus gezogen und so versucht, einen Zugang zu finden“, sagt der Chef des Langenfelder Unternehmens Orthomol, eines Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln.

Ähnliches versucht Glagau nun bei einer Spezies, die immer häufiger in Deutschland zu sehen ist: Gründern. Für seine Feldforschung hat er sich ausgerechnet das bunteste Gründer-Biotop ausgesucht, die Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) auf Vox. Am Dienstag haben in den Studios in Köln-Ossendorf die Aufnahmen für die siebte Staffel begonnen, bei der Glagau zum zweiten Mal als Investor Teil der „Löwen“ sein wird.

Info Nils Glagau investierte bislang in zwei Start-ups Sendung Seit 2014 läuft „Die Höhle der Löwen“ beim Fernsehsender Vox. Gründer präsentieren ihre Geschäftsidee einer Reihe von Investoren, den sogenannten „Löwen“. Investments Nils Glagau kündigte in der sechsten Staffel bislang an, 308.000 Euro in vier Start-ups zu investieren. Zwei Geschäfte platzten nach der Aufzeichnung, so dass sich die Summe auf 225.000 Euro reduzierte.

Einen Tag vor Drehbeginn empfängt er in der Zentrale von Orthomol im rheinischen Langenfeld. Das Unternehmen wurde von Glagaus Vater gegründet und vertreibt Mittel, die zu Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen sollen – egal ob es um Schwangerschaft, die Augen, das Herz oder einfach nur Schönheit geht. Obwohl der Nutzen solcher Pülverchen und Pillen, die Orthomol über Apotheken vertreibt, umstritten ist, steigen die Umsätze seit Jahren. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Firmenangaben rund 114 Millionen Euro umgesetzt.

Glagau hat die Verantwortung in der Firma übernommen, nachdem sein Vater vor rund zehn Jahren überraschend an einer Lungenembolie verstorben war. „Ich kannte Orthomol, das war natürlich ein Vorteil, als ich so plötzlich die Verantwortung übernehmen musste“, sagt er. Schlaflose Nächte habe ihm die Verantwortung daher auch nicht bereitet. „Es war ein gutes Gefühl, Verantwortung für knapp 400 Mitarbeiter und ihre Familien zu haben.“

Als Investor will er seine Erfahrungen nun an Gründer weitergeben. Sein eigener Werdegang spielt dabei natürlich eine Rolle. Denn ob jemand Wirtschaft oder Jura studiert hat, ist für Glagau unwichtig. Was zählt, sei die Persönlichkeit. „Wir Menschen können ohnehin nicht alle Fähigkeiten in einer Person abdecken.“

Das gilt auch für den Investor Glagau. Deswegen hat der „Löwe“ einerseits ein eigenes Team aufgebaut, dass sich bei Orthomol um die Start-ups kümmert, andererseits aber auch eine Kooperation mit dem Hamburger Familienunternehmen Wünsche Group geschlossen, das sich unter anderem auf die Produktentwicklung für andere Anbieter spezialisiert hat. „Unser Unternehmen ist ja in der Gesundheitswelt groß geworden, wir haben daher sehr gute Kontakte zu Ärzten und Apothekern“, sagt Glagau. Inzwischen könne man jedoch auch den Massenmarkt bedienen. Die Wünsche Group habe beispielsweise sehr gute Kontakte zu allen großen Lebensmitteleinzelhändlern von Lidl bis Edeka und sei auch beim Thema Online-Handel sehr gut aufgestellt. Durch das große internationale Netzwerk der Gruppe, zu dem auch internationale Produzenten zählten, habe man für die kommende Staffel noch einmal ganz andere Möglichkeiten. „Mit so einem Kooperationspartner kann man den Gründern noch viel mehr auf den Weg geben bei passenden Produkten“, sagt Glagau. Er wolle mit Gründern und ihren Produkten noch stärker den Massenmarkt bedienen, gleichzeitig bleibe sein Fokus aber, langfristig und profitabel Marken aufzubauen.

Für ihn sind solche Argumente wichtig, im Wettbieten mit den anderen Investoren wie Ex-AWD-Gründer Carsten Maschmeyer oder künftig auch dem früheren Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Denn nicht nur die Gründer müssen sich in der Sendung behaupten, sondern auch die Investoren. Zwei „Deals“, wie die Investments im DHDL-Jargon genannt werden, hat Glagau in der zuletzt ausgestrahlten sechsten Staffel gemacht. Es könnten zwar noch weitere hinzukommen, wenn im Frühjahr die restlichen Folgen der erstmals in zwei Teile gesplitteten Staffel hinzukommen. Dennoch sagt Glagau offen: „Ich hätte in der letzten Staffel gerne mehr Deals gemacht. Aber es braucht natürlich auch etwas, bis die Leute mich kennenlernen, wissen, wofür ich als Unternehmer stehe.“