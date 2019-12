Lebensversicherungen : Nürnberger Versicherung verklagt Düsseldorfer Start-up Helpcheck

Phil Sokowicz und Peer Schulz haben 2016 Helpcheck gegründet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Egal ob Miete, Flugticket oder Lebensversicherung – immer mehr Start-ups versuchen, Verbrauchern gegen ein Erfolgshonorar zu ihrem Recht zu verhelfen. Der Bundesgerichtshof erlaubt das grundsätzlich. Das Start-up Helpcheck aus Düsseldorf wurde nun trotzdem verklagt.

Es gibt in dieser Geschichte zwei Lesarten: In der einen geht es um zwei junge Düsseldorfer Gründer, die Millionen Menschen mit fehlerhaften Lebensversicherungen zu ihrem Recht verhelfen wollen gegen unnachgiebige Konzerne. In dieser Geschichte ist das Start-up Helpcheck der David, der den Goliaths der Versicherungswirtschaft den Kampf angesagt hat – genauso wie es andere Inkassofirmen wie Flightright oder Wenigermiete bei Fluggästen und Mietern tun.

In der anderen Lesart gibt es Konzerne wie die Nürnberger Versicherung, die sich im Alltag immer wieder mit unbegründeten Widersprüchen und Zahlungsforderungen konfrontiert sehen. Dies, so heißt es bei der Versicherung, sei oft dann der Fall, wenn die Anspruchsteller nicht von Rechtsanwälten, sondern von gewerblichen Beratungsunternehmen vertreten werden – also von Unternehmen wie Helpcheck.

Welche dieser Erzählungen stimmt, wird wohl auch das Landgericht Düsseldorf nicht in allen Details endgültig klären. Dafür muss das Gericht darüber entscheiden, ob das Angebot von Helpcheck legal ist oder nicht. Denn die Nürnberger Versicherung hat die Düsseldorfer verklagt.

„Die Versicherung will erreichen, dass wir unser Geschäft einstellen.“

„In unseren Augen ist die Klage ein absolutes Unding“, sagt Helpcheck-Gründer Peer Schulz: „Im Grunde will die Versicherung erreichen, dass wir unser Geschäft einstellen.“ Helpcheck will sich daher verteidigen. „Einem Prozess sehen wir gelassen entgegen“, sagt Schulz.

Die Versicherung hatte die Klage bereits im Oktober eingereicht, die den Gründern nun vor einigen Tagen zugestellt wurde. Die Nürnberger will Helpcheck verbieten, gegen ein Erfolgshonorar Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Auch bestimmte Aussagen wie „Unsere Mission ist es, Ihnen den einfachen Zugang zum Recht zu ermöglichen“ soll das Start-up künftig nicht mehr verwenden dürfen, fordern die Anwälte der Versicherung in ihrem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt.

Der Bundesgerichtshof hatte in einem Grundsatzurteil Ende November (Az. I ZR 67/18) zwar entschieden, dass Angebote wie das von Wenigermiete vom Rechtsdienstleistungsgesetz gedeckt seien, sofern die Anbieter Inkassodienstleistungen erbringen. „Helpcheck ist jedoch im Impressum nicht als Inkasso-Unternehmen, sondern als Versicherungsberater ausgewiesen“, sagt eine Sprecherin der Nürnberger Versicherung. Diesen sei es untersagt, Erfolgshonorare zu vereinbaren.

Helpcheck hat bislang rund 20.000 Fälle bearbeitet

Helpcheck wurde 2016 von Phil Sokowicz und Peer Schulz gegründet. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Verbraucher bei vielen Lebensversicherungsverträgen, die zwischen 1994 und 2007 abgeschlossen wurden, ein Widerspruchsrecht haben. Mehr als 100 Millionen Verträge sollen betroffen sein – und die beiden Düsseldorfer erkannten das Potenzial.

Drei Jahre später beschäftigen sie knapp 30 Mitarbeiter und haben knapp 20.000 Fälle bearbeitet, knapp 3000 Verfahren wurden abgeschlossen, von denen Helpcheck nach eigenen Angaben rund 80 Prozent gewonnen hat. „Etwa 25 Prozent der Fälle können wir inzwischen außergerichtlich lösen“, sagt Gründer Phil Sokowicz. Das Start-up prüft und berechnet dabei die Chancen und Ansprüche von Kunden, die Fälle werden anschließend von Anwaltskanzleien betreut.

Juristische Auseinandersetzungen wegen des Geschäftsmodells waren in dieser Zeit bislang die Ausnahme. „Wir hatten mal einen Fall, in dem eine Anwaltskanzlei behauptet hat, unser Modell sei nicht rechtens. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf aber anders gesehen“, sagt Peer Schulz. Für ihn und Sokowicz wirkt die aktuelle Klage eher so, als würde die Nürnberger Versicherung versuchen, die eigenen Kunden bewusst dumm zu halten. „Dabei gibt es unser Unternehmen ja nur, weil die Versicherungskonzerne die Urteile des Bundesgerichtshofs zu Widerrufsbelehrungen bewusst ignorieren“, sagt Schulz.

Das sieht man bei der Nürnberger Versicherung ganz anders. Diese verweist auf die Verbraucherzentrale Hamburg, die ausdrücklich vor aus ihrer Sicht zu teuren Dienstleistern warnt, die bei der Rückabwicklung von Lebens- oder Rentenversicherungen helfen. Konkrete Namen von Anbietern werden nicht genannt, empfohlen wird jedoch eher den Gang zu einem Anwalt oder zum Beratungsgespräch bei einer Verbraucherzentrale.

Ihr Geschäftsmodell wollen die beiden Gründer trotzdem sogar noch weiter ausbauen. „Bald bieten wir auch den Bereich Verkehrsrecht an, auch Arbeitsrecht ist für uns ein spannendes Feld“, sagt Schulz.

Zu den Investoren gehört auch Trivago-Gründer Rolf Schrömgens

Anfang des Jahres hatten Sokowicz und Schulz rund elf Millionen Euro von Investoren eingesammelt, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Insgesamt flossen laut „Gründerszene“ bereits knapp 13 Millionen Euro in Helpcheck. Zu den Investore gehören laut Handelsregister unter anderem der Gründer der Hotelsuchmaschine Trivago, Rolf Schrömgens, aber auch drei Family Offices aus Essen bzw. Aachen sowie die Liechtensteiner Affinity Fin Tech AG.