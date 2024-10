Preisträger „NRW – Wirtschaft im Wandel“ Wie kleine Stadtwerke von einem Start-up aus Essen profitieren

Als Hind Seiferth 2020 ihr Unternehmen Unigy in Essen gründete, war der Zeitpunkt eigentlich nicht besonders gut gewählt. Die Corona-Pandemie hatte gerade begonnen und machte es unmöglich, mit potenziellen Kunden persönlich in Kontakt zu kommen. Doch irgendwie klappte es. „Wir haben alles per Mail gemacht und am Anfang lief es wirklich schleppend – doch nach einer Zeit konnten wir mit unserer Idee überzeugen und zeigen, dass sie auch unter erschwerten Bedingungen funktioniert“, sagt Seiferth. Inzwischen unterstützen die 49-Jährige und ihre drei Mitgründer Matthias Lohse, Jan Knoche und Khouschnaf Ibrahim 20 kleine Stadtwerke in ganz Deutschland dabei, sich für die Energiewende zukunftsfähig zu positionieren.