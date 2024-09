Preisträger „NRW – Wirtschaft im Wandel“ Wie Deutschlands Straßen besser werden können

Wenn alles fertig ist, soll es etwa so ablaufen: Ein Straßenbegeher, der bei der Stadt für die Dokumentation des Wegenetzes zuständig ist, steigt in sein Auto, öffnet die Edgital-App auf seinem Smartphone und befestigt es in einer Halterung hinter der Windschutzscheibe. Er fährt einmal durch die gesamte Stadt, während das Handy alle zehn Meter ein Foto von der Straße macht. Noch bevor er wieder in der Stadtverwaltung angekommen ist, können sich die Ingenieure seine Aufnahmen auf einer digitalen Karte am Computer ansehen.