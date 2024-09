Preisträger bei „NRW – Wirtschaft im Wandel“ Wie ein Start-up aus Duisburg umweltfreundlich dämmen will

Und wie geht es nun weiter? 2026 soll die erste Produktionsanlage in Duisburg in Betrieb gehen – bis dahin wird sich das vierköpfige Team wohl mindestens versechsfacht haben. Aber erst einmal suchen die Gründer nach geeigneten Vertrieblern. „Die sollen unsere Idee auf dem breiten Markt bekanntmachen“, so Dworatzyk. Vom Ruhrgebiet hinaus in die Welt.