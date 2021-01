Bundeskabinett beschließt Änderungen : NRW fordert Nachbesserungen bei Reform der Mitarbeiterbeteiligung bei Start-ups

Düsseldorf Die Start-up-Szene fordert seit Jahren Verbesserungen beim Thema Mitarbeiterbeteiligung. Nun hat die Bundesregierung eine Reform auf den Weg gebracht – trotzdem gibt es aus der Branche scharfe Kritik. Auch in NRW hält man einige Punkte für problematisch.

Die Bundesregierung will es Start-ups erleichtern, Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Finanzministeriums hatte sich das Kabinett in dieser Woche geeinigt. Bislang müssen Beschäftigte, die Anteile an einem Unternehmen erhalten, diese schon bei der Übertragung versteuern. Künftig soll die Steuer erst dann fällig werden, wenn die Arbeitnehmer ihre Unternehmensanteile wieder verkaufen.