Hersteller von Luxus-Grills : Miele übernimmt Düsseldorfer Start-up Otto Wilde Grillers

Düsseldorf Mit seinen innovativen Gas-Grills war das Start-up bereits bei der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Nun will Miele mit der Übernahme in ein neues Geschäftsfeld einsteigen – denn das Geschäft mit Outdoor-Küchen boomt.

Bislang war Miele bekannt für seine weiße Ware: Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner – seit mehr als 100 Jahren ist das Familienunternehmen einer der führenden Haushaltsgeräte-Hersteller der Republik. Nun kommt ein weiterer Geschäftsbereich hinzu: Outdoor-Küchen. Dazu hat sich Miele die Mehrheit an dem Düsseldorfer Start-up Otto Wilde Grillers gesichert.

Am Dienstag gab Miele bekannt, dass man 75,1 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen Anteile verbleiben bei den Gründern Otto Wilde, dessen Sohn Nils Wilde, Schwiegertochter Julia Wilde und Alexander Luik, einem Freunde der Familie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Es dürfte sich jedoch um eine Summe im Millionenbereich gehandelt haben – immerhin hatte das Start-up schon vor 2017 bei einem Auftritt in der Fernseh-Show „Die Höhle der Löwen“ zwei Millionen Euro für 20 Prozent der Firmenanteile gefordert. Damals schlug allerdings keiner der Investoren zu.

Otto Wilde Grillers wurde 2015 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von hochpreisigen Gas-Grills spezialisiert. Um die hohen Produktionskosten zu stemmen, hatte man in der Vergangenheit bereits zweimal auf Kampagnen bei dem Crowdfunding-Portal Kickstarter gesetzt – zuletzt im Frühjahr 2020. Damals konnte man am Ende rund 4,5 Millionen Euro von mehr als 2700 Unterstützern einsammeln. Diese mussten für ein Exemplar des neuen Modells G32 mindestens 999 Euro bezahlen. Dafür sollte man den Grill unter anderem per Smartphone steuern können.