Gründerszene NRW : 12.000 Euro für Start-up aus Meerbusch

Trinken gerne Kaffee: Juan Quiroz (re.) und Ellena Stumpf de Quiroz haben sich aus ihrer Leidenschaft für Kaffee heraus selbstständig gemacht und wollen mit FairBeans Landwirten aus Villa Rica Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Foto: RP/Mirjam Ratmann

FairBeans aus Büderich will peruanische Kaffeebohnen unter fairen Bedingungen verkaufen und damit Landwirten helfen. Dafür hat das Start-up das Gründerstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirjam Ratmann

Erst fünf Monate ist das Unternehmen von Juan Quiroz (28) und Ellena Stumpf de Quiroz (29), mit Sitz in Büderich, alt. Mit FairBeans hat sich das junge Ehepaar nicht nur den Wunsch erfüllt, zusammen arbeiten zu können, sondern es auch geschafft, seine Leidenschaft für Kaffee mit einer sinnvollen Arbeit zu verbinden. Noch arbeiten die beiden aus ihrer Wohnung an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, gibt es kein Firmengebäude oder einen Lagerraum. Es geht darum, dass sie die Kaffeebohnen aus Peru importieren, um sie dann hier an Röstereien zu verkaufen.

FairBeans mit Minister Andreas Pinkwart. Foto: RP/© MWIDE NRW/R. Sondermann

Kennengelernt haben sich die beiden beim Studium in den USA. Juan Quiroz, der in Venezuela geboren, aber in Peru und den USA aufgewachsten ist, hat den Kontakt zu Peru nie verloren. In Villa Rica hat er Familie, sein Onkel lebt dort. Vor zwei Jahren habe er das Dorf zum ersten Mal besucht und sich entschlossen zu helfen. Villa Rica mit seinen knapp 17.000 Einwohnern liegt mitten in den Regenwäldern der peruanischen Anden.

Die Firmengründer arbeiten in Peru mit Landwirten und Kaffeeproduzenten – wie dieser Familie – zusammen. Foto: RP/Privat / Juan Quiroz

Info Gründerstipendium Nordrhein-Westfalen Das Stipendium Seit 2018 vergibt das NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie das Stipendium an junge aufstrebende Unternehmer. Interessenten können sich ein Jahr vor der Gründung, aber auch bis zu einem Jahr danach bewerben. Gefördert werden Einzelpersonen oder Teams von bis zu drei Personen, die volljährig sind und ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Weitere Infos auf www.gruenderstipendium.nrw. Fördergeld Die eingereichten Projekt-Ideen werden von externen Jurys bewerten. Erfolgreiche Bewerber bekommen anschließend die Förderung von insgesamt 12.000 Euro für ein Jahr. Parallel dazu können die Stipendiaten Coachings besuchen und ihr Netzwerk erweitern. Seit der Einführung wurden bereits mehr als 1000 Stipendien vergeben.

Laut Juan Quiroz, der seit 2014 in Deutschland lebt, und Ellena Stumpf de Quiroz, die ursprünglich aus dem Sauerland stammt, kommen aus dem kleinen Dorf die besten Kaffeebohnen der Welt. Seit 100 Jahren leben Landwirte in Villa Rica vom Kaffeeanbau. Rentabel ist das oft nicht: „Viele kommen zu den Landwirten und bezahlen sie nicht mit Geld, sondern mit materiellen Dingen“, erzählt Stumpf de Quiroz, die Volkswirtschaft studiert hat. Im Durchschnitt gerade einmal 1,50 Euro für ein Kilogramm Kaffee bekommen Landwirte. Um den Menschen eine bessere finanzielle Perspektive zu bieten zu schaffen, haben sie FairBeans gegründet. Damit sieht sich das Ehepaar in einer Vermittlerrolle. „Wir vertreten Kaffeelandwirte in Deutschland, machen Qualitätskontrolle vor Ort, Export aus Peru und Import nach Deutschland“, erklärt Quiroz das Konzept des neuen Unternehmens.

Die Notwendigkeit für das Unterfangen des Ehepaars hat auch das Wirtschaftsministerium NRW erkannt und FairBeans jetzt mit dem Gründerstipendium ausgezeichnet. 1000 Euro pro Monat für ein ganzes Jahr – insgesamt also 12.000 Euro – wurde ihnen bei einem Termin mit Minister Andreas Pinkwart zur Verfügung gestellt, um ihr Start-up zu stärken. Da ihr Unternehmen nach so kurzer Zeit noch nicht rentabel sein kann, nutzen sie das Geld, um ihre Ausgaben abzudecken. Geld steht für beide nicht so sehr im Fokus. Man müsse sich bewusst machen, dass die Landwirte vor Ort das Geld viel mehr bräuchten, so Quiroz. „Kaffee ist das Hauptprodukt von diesem Dorf, aber vielen Landwirten fällt es schwer, Profit zu machen“, sagt der gelernte Bauingenieur. Diese Situation sei in den vergangenen zehn Jahren immer schlimmer geworden. In den meisten Fällen werden die Bohnen auf dem heimischen Markt angeboten, aber auch von externen Händlern abgekauft, jedoch zu keinen fairen Bedingungen.

Bisher arbeitet FairBeans in Villa Rica mit 44 Landwirten zusammen. Deren Kaffeebohnen versuchen sie rundum von Meerbusch und Düsseldorf Röstereien zum Verkauf anzubieten. Einige Partner gebe es bereits. „Wir wollen, dass die meisten unserer Kunden in NRW sind, so dass wir uns die Container nach Düsseldorf bringen lassen können.“ Der erste Container mit Bohnen soll Ende Oktober ankommen. An eine Expansion denken die beiden nicht. „In Villa Rica selbst ist viel zu tun“, so Stumpf de Quiroz und ergänzt: „Die Landwirte in Villa Rica brauchen den Markt und die Hoffnung, dass es klappt – und das geben wir ihnen.“