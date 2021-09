Gründer-Ticker : Mario Götze investiert in Beerdigungs-Start-up Meine Erde

Cusp Capital (Essen): Der Risikokapitalgeber Cusp Capital hat mit seinem neu aufgelegten Fonds das erste Investment getätigt. Die Essener beteiligten sich am Berliner Unternehmen Simply Delivery, einem Software-Anbieter für die Gastronomie. Das Start-up hat eine Art Betriebssystem entwickelt, mit dem unter anderem schon Ketten wie McDonalds, Burger King oder Dean & David arbeiten. Aktuell beschäftig das Unternehmen rund 80 Mitarbeiter und verarbeitet 145.000 Bestellungen am Tag. Der Umsatz soll sich in den vergangenen drei Jahren jeweils verdoppelt haben, während das Unternehmen gleichzeitig schwarze Zahlen schrieb.

Cusp Capital führte die Finanzierungsrunde (Series A) in Höhe von zehn Millionen Euro an. Neben den Essenern beteiligte sich auch Fortino Capital. Mit dem Kapital will das Unternehmen sein Geschäft weiter ausbauen und stärker innerhalb von Europa expandieren. „Restaurants durchleben einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Das Bestellgeschäft, das bereits vor der Pandemie stark gewachsen ist, hat inzwischen oft die Bedeutung des klassischen Ladengeschäfts überholt“, wird Christian Winter, General Partner von Cusp Capital, in der Pressemitteilung zitiert. Die Software von Simply Delivery ermögliche es den Restaurants, die Chancen digitaler Plattformen wie Lieferando zu nutzen und gleichzeitig wieder den direkten Kontakt zu Kunden zu bekommen.