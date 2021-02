Hype erreicht die Landeshauptstadt : Express-Lieferdienst Gorillas startet in Düsseldorf

Die Gorillas-Fahrer liefern die Waren per E-Bike innerhalb von zehn Minuten aus. Foto: Gorillas

Düsseldorf Lieferdienste für Lebensmittel werden immer beliebter. Nun startet der Anbieter Gorillas in Düsseldorf – mit einem völlig neuen Konzept. Stellt sich nur eine Frage: Kann das dauerhaft funktionieren?

Mit seiner Lebensmittel-Lieferung in zehn Minuten hat Gorillas in den vergangenen Monaten in Berlin für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ab März bietet das Start-up seinen Service auch in Düsseldorf an – zunächst in den Stadtteilen Unterbilk und Friedrichstadt. Die Waren werden dabei von Kurieren per E-Bike ausgeliefert. Die Preise sollen denen im Supermarkt ähneln.

Das Start-up wurde im Mai 2020 in Berlin gegründet und ergänzt den Markt für Lebensmittel-Lieferdienste um einen weiteren Ansatz. Während Flaschenpost zunächst auf die Lieferung von Getränke-Kisten gesetzt hat und nun vielerorts auch die Lieferung ausgewählter Lebensmittel anbietet, setzen andere Anbieter wie Picnic auf feste Routen, Lieferzeitfenster und einen Mindestbestellwert, um möglichst effizient sein zu können.

Gorillas geht vorerst einen anderen Weg. Eine Liefergebühr gibt es bei dem Start-up (1,80 Euro) ähnlich wie beim Rewe-Lieferdienst beispielsweise auch, dafür aber keinen Mindestbestellwert. Um das Lieferversprechen von zehn Minuten halten zu können, setzt Gorillas auf einen hyperlokalen Ansatz, beschränkt sein Angebot also auf einzelne Stadtteile, die sich von einem Lager vor Ort schnell erreichen lassen. Die ursprüngliche Lieferung an sieben Tagen in der Woche musste man inzwischen aufgrund des geltenden Arbeitszeitgesetzes zurückfahren auf sechs Tage. Geliefert wird montags bis samstags von 8 bis 23 Uhr.

Unklar ist noch, ob sich das Geschäftsmodell langfristig profitabel betreiben lässt. Bislang wird Gorillas genauso wie dessen amerikanisches Vorbild Gopuff mit Wagniskapital finanziert. Speziell der Betrieb einer eigenen Lieferflotte ist teuer und lässt sich nur schwer durch den Mindestbestellwert refinanzieren. Ob als weitere Einnahmequellen die leicht höheren Preise für Lebensmittel sowie potenzielle Einnahmen durch Werbung (etwa, wenn Produkte in der App prominent angezeigt werden) ausreichen, muss sich erst noch zeigen.

Bislang setzt das Start-up jedoch erstmal darauf, rasant weiter zu wachsen – und nimmt dafür hohe Verluste in Kauf. Seit der Gründung im Mai 2020 durch Jörg Kattner (der Gorillas schon wieder verlassen hat) und Kagan Sümer ist das Team bereits auf mehrere hundert Mitarbeiter angewachsen. Neben den Standorten in Berlin und künftig Düsseldorf ist Gorillas auch in Köln, Hamburg und München sowie mehreren Städten in den Niederlanden aktiv. Weitere Standorte sind offenbar in Groningen (Niederlande), Stuttgart und Frankfurt geplant. Dort sucht Gorillas zumindest momentan per Stellenausschreibung nach Fahrern.