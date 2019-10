Gründer in Viersen : Dülkenerin im Gründerpreis-Finale

Dülken Die 29-jährige Lena Henke gehört mit ihrem Unternehmen Famcare zu den Finalisten im Wettbewerb. Ihr Team und sie bieten ein neuartiges Wohnkonzept in der Jugendhilfe an: Sie setzen auf Tiny Houses.

Vor drei Jahren hat Henke als Einzelunternehmerin die Famcare Erziehungshilfe und Reittherapie gegründet. „„Im Grunde bieten wir tiergestützte Familien- und Jugendhilfe““, erklärt sie. Henke und ihre Mitarbeiter betreuen zum Beispiel Familien im Auftrag verschiedener Jugendämter in der Region, die Unterstützung dabei brauchen, ihren Alltag zu strukturieren. Tiere seien dabei „ein Eisbrecher in der Beziehungsarbeit“, sagt sie. Anfangs nutzte sie ein Büro im Gewächshaus für Jungunternehmen in Viersen, doch mittlerweile hat die Reittherapeutin und Sozialpädagogin sieben Mitarbeiter und eine geräumige Schaltzentrale auf einem Hofgelände an der Nette in Dülken. Vier Pferde, zwei Schweine, zwei Schafe, zwei Hühner, zwei Hunde und eine Katze leben dort – und neuerdings drei Jugendliche, die dringend ein neues Zuhause brauchten.