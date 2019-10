Lebensmittel-Lieferdienst : So rasant entwickelt sich das Wachstum von Picnic

So rasant entwickelt sich das Wachstum von Picnic

Picnic-Mitarbeiter in Duisburg.

Düsseldorf Der Lebensmittel-Lieferdienst Picnic hat in Essen seinen zehnten Standort eröffnet. Interessant ist, wie sich seit dem Start in Deutschland das Wachstum entwickelt hat. Eine Analyse.

Knapp anderthalb Jahre sind vergangen, seit der Lebensmittel-Lieferdienst Picnic in Deutschland gestartet ist. In dieser Zeit hat das deutsche Gründerteam um Frederic Knaudt das Wachstum massiv vorangetrieben. Zehn Standorte wurden seit dem Start eröffnet, zuletzt kam mit Essen erneut eine Stadt im Ruhrgebiet hinzu. Ab Mitte November soll es hier losgehen. Damit ist Picnic laut eigener Aussage inzwischen für eine Million Haushalte in Deutschland erreichbar.