Gründer-Ticker : Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas bereitet Start in Köln vor

Salesviewer (Bochum): Das Technologie-Start-up Salesviewer expandiert in die USA. Bei einem Besuch von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch stellte Firmengründer Benjamin Zaczek den neuen Vertriebschef für die Vereinigten Staaten vor: Axel Stammel. Zaczek kennt den Deutsch-Amerikaner schon seit vielen Jahren, der erfahrene Vertriebler soll nun von Atlanta aus dabei helfen, sich am US-Markt zu etablieren. "Wir wollten dieses Jahr eigentlich ein Büro in New York eröffnen", sagt Zaczek: "Dann kam Corona." Dennoch habe man sich entschieden, mit einem Team in den USA zu starten. "Atlanta ist eine Boom-Town und eine Tech-Town, damit haben wir viel Angriffspotenzial", sagt Axel Stammel. Salesviewer wurde in Bochum gegründet und bietet seinen Kunden, darunter die Stellenbörse Stepstone oder der Großkonzern Linde, die Möglichkeit, Besuche auf Internetseiten datenschutzkonform zu identifizieren, um dem Vertrieb so zusätzliche Informationen für die Kundenakquise zu geben. Die Software wird inzwischen auch von der Bochumer Wirtschaftsförderung genutzt, verriet Thomas Eiskirch. Statt darauf zu warten, dass Unternehmer sich melden, um eine Dienstleistung zu erfragen, können die Mitarbeiter nun selber aktiv werden. "Dadurch sind wir schneller als andere", sagt Eiskirch.