Grill-Lieferung verzögert sich monatelang : Kundenärger über Düsseldorfer Start-up Otto Wilde Grillers

Düsseldorf Mit rund 4,5 Millionen Euro unterstützten Kunden das Düsseldorfer Unternehmen über eine Internet-Plattform. Im Gegenzug sollten sie ab September 2020 einen Hightech-Grill bekommen. Doch darauf warten sie aufgrund der Corona-Pandemie bis heute.

Den G32 ist ein Hightech-Grill. Nutzer sollen ihn künftig per Smartphone steuern können. Außerdem lässt er sich modular mit weiteren Elementen erweitern. 999 Euro mussten Unterstützer damals mindestens beisteuern, im Online-Shop kostet er inzwischem mehr als das doppelte – dennoch brach die Kampagne bei Kickstarter alle Rekorde. Nie zuvor hatte ein deutsches Unternehmen auf dem Portal so schnell die Summe von einer Million Euro erreicht, hieß es damals. Am Ende konnte Otto Wilde Grillers von 2762 Unterstützern rund 4,5 Millionen Euro einsammeln. Gerechnet habe man ursprünglich mit 300.000 Euro, hatte Gründer Nils Wilde damals gesagt.