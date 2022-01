Ausflüge per App verabreden : Krefelder App „Match Families“ will Familien vernetzen

Firmengründer Dzhangar Sanzhiev zog es von Moskau nach Krefeld. Foto: privat

Krefeld Singles finden Partner oft im Internet, aber auch Familien suchen oft Gleichgesinnte: Diese Marktlücke hat Dzhangar Sanzhiev entdeckt. Der in Moskau aufgewachsene Firmengründer aus Krefeld will mit „Match Families“ auch Migranten ein Forum für Verabredungen beispielsweise für Sprachkurse anbieten. Aber anhand der Interessen sind auch ganz andere Paarungen möglich - beispielsweise von Fahrradfreunden.

Sympathisch? Dann bitte auf dem Smartphone nach rechts wischen. Passt nicht? Dann nach links. Auf Dating-Plattformen wie Tinder oder Bumble finden mit dieser Methode täglich Tausende Suchende zueinander. Für Familien, die auf der Suche nach neuen Bekanntschaften sind, existieren nur wenige Angebote. Wirklich durchsetzen konnte sich bisher keines.

Dzhangar Sanzhiev aus Krefeld ist auf bestem Weg, dies zu ändern. Seine App „Match Families“ bringt seit dem Oktober vergangenen Jahres Familien zusammen: um Freizeit miteinander zu verbringen, für das gemeinsame Spiel der Kinder, oder einfach nur zu einem Erfahrungsaustausch im Chat. Fast 4000 Familien haben sich in den ersten drei Monaten bereits registriert. Das soll nur der Anfang sein. Der Gründer will mit aus seinem kleinen Start-up ein schnell wachsendes Unternehmen machen. „Die App hat großes Potenzial, die Welt braucht sie“, sagt der 36-Jährige.

Die Geschäftsidee, eine Kontaktbörse für Familien zu bauen, entstammt dabei der eigenen Erfahrung. 2016 kam der Unternehmensberater mit seiner Familie aus Moskau nach Deutschland. “Wer in eine andere Stadt zieht, hat es schwer, Freunde zu finden. Bei uns hat dies in Deutschland einige Jahre gedauert. Ich will diesen Prozess mit der App für andere beschleunigen.“ 2020 kündigte er daher seinen Job und gründete das Start-up. Die Pandemie hilft auf den ersten Metern – wo das Kennenlernen in Vereinen oder Kindergärten teilweise erschwert ist. „Corona hat uns gezeigt, wie wertvoll soziales Leben ist“, sagt er.

Schwierige Suche nach aktiven Nutzern

Mit „Match Families“ sollen es Familien nun leichter haben, Gleichgesinnte zu finden. Nutzer hinterlegen – falls gewünscht – ein Foto und geben ihre Interessen und Hobbys an. Ein Algorithmus zeigt dann andere Familien an, die hinsichtlich Alter, Wohnort und Freizeitaktivitäten zu den Angaben passen könnten. Wischen beide nach rechts, können die Familien im Chat miteinander Kontakt aufnehmen.

30.000 Euro aus eigenen Ersparnissen hat Sanzhiev bislang in „Match Families“ investiert. Zwei freie Entwickler unterstützen ihn bei der Arbeit. Ein erster Business Angel hat sich bereits an „Match Families“ beteiligt. Mit weiteren Geldgebern – darunter eine Wagniskapitalgesellschaft – befindet er sich in Gesprächen. Soziale Netzwerke und Matching-Plattformen verheißen lukrative Erträge, wie Digital-Gigant Facebook zeigt. Doch die Aufbauphase ist schwer: Mit wenig Kapital müssen viele Nutzer davon überzeugt werden, dass sich die Anmeldung bei einer weiteren Plattform wirklich lohnt. Denn nur bei einer regen Nutzung lässt sich mit dem Start-up auch Geld verdienen.

Ein Fokus auf Expats

Bislang ist die App für Nutzer komplett kostenlos. „Wir sind neu. Da wollten wir unsere ersten User nicht gleich mit Kosten frustrieren“, erklärt Sanzhiev. Die Grundversion soll gebührenfrei bleiben. Doch die Investoren wollen Umsätze sehen. Werbung ist dafür ein möglicher Weg. Vor allem aber strebt Sanzhiev ein Abomodell mit monatlichen Gebühren an. Bezahlen sollen die User dann für erweiterte Funktionen in der App.