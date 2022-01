Rückzug von Ridepooling-Anbieter aus Düsseldorf : Warum Fahrdienste wie Clevershuttle vermehrt auf ÖPNV-Kooperationen setzen

Ein Grund für das Aus von Clevershuttle in Düsseldorf ist die Pandemie. Aber auch das Geschäftsmodell an sich spielt eine Rolle. Foto: SWD

Düsseldorf Mitte Januar hat Clevershuttle seinen eigenwirtschaftlichen Betrieb in Düsseldorf eingestellt. Das Unternehmen möchte in Zukunft nur noch im Auftrag von kommunalen Verkehrsbetrieben fahren. Auch andere Fahrdienste gehen diesen Weg. Wir erklären, warum.

Rund zwei Jahre lang waren die grünen Elektrobusse in Düsseldorf unterwegs. Mehr Mobilität ermöglichen und trotzdem den Verkehr auf den Straßen reduzieren – so lässt sich ihr Auftrag in etwa zusammenfassen. Ridepooling heißt das Konzept, das der Fahrdienst Clevershuttle Ende 2019 in die Landehauptstadt brachte. Seine Fahrzeuge stellen eine Mischung aus Bus und Taxi dar, die von den Kunden über eine App gebucht werden können. Oder eher: gebucht werden konnten. Denn in der vergangenen Woche hat die Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn ihren Fahrdienst in Düsseldorf eingestellt. Das Unternehmen möchte in Zukunft nur noch Fahrten im Auftrag von lokalen ÖPNV-Betrieben anbieten. Auch in anderen Städten gehen Ridepooling-Anbieter diesen Schritt. Warum?

Zu den Gründen für das Aus von Clevershuttle in Düsseldorf zählt die Pandemie. Anders als beim klassischen Taxi oder Privatanbietern wie Uber, bei denen die Fahrgäste – sofern sie nicht zusammen mit anderen unterwegs sind – allein im Fahrzeug bleiben, beruht beim Ridepooling schließlich alles darauf, dass mehrere Personen gleichzeitig in einem Fahrzeug sitzen. Kunden mit einem ähnlichen Ziel werden wie in einem Sammeltaxi durch die Stadt befördert. Ein Rechenprogramm erkennt bei der Buchung die Gemeinsamkeiten zwischen den Fahrten und bündelt die Anfragen zu einer möglichst effizienten Strecke. Wer einen Beförderungswunsch hat, der zu der Strecke passt, wird zwischendrin vom Fahrer eingesammelt. So dauert die Fahrt durch mögliche Umwege zwar länger, ist für die Kunden jedoch auch preiswerter.

Doch geteilte Fahrten auf engem Raum – das hat nicht mehr gepasst in eine Zeit, in der Kontakte zu anderen Menschen reduziert werden sollen. Fast die Hälfte der Menschen, die vorher öffentliche Verkehrsmittel nutzen, nahm im Mai 2021 laut Mobilitätsreport des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) lieber das Auto. Auch Clevershuttle hat die Verlagerung zu mehr Individualverkehr getroffen. Bereits wenige Wochen nach dem Start der Firma in Düsseldorf verhängten die Behörden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Das Unternehmen beförderte seine Fahrgäste während der Lockdowns nur noch einzeln oder mit dem eigenen Haushalt. Und auch sonst blieben die Buchungen mau. Angebot und Kundenstamm konnten nicht ausgebaut werden.

Es gibt jedoch noch andere Gründe, warum einige Anbieter wie Clevershuttle sich von ihren eigenen Fahrdiensten verabschieden und stattdessen vermehrt auf Kooperationen mit kommunalen Verkehrsbetrieben setzen. Bisher fuhren die Anbieter nämlich vor allem als Parallel-Angebot in Großstädten (im Fall von Clevershuttle waren es neben Düsseldorf die Städte Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Dresden, München, Kiel und Leipzig), in denen es in der Regel bereits einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr gab. Wirklich in das System vor Ort eingebettet wurden sie nicht. So blieb das Mobilitätsangebot in den Vororten oft schlecht, während es in den Innenstädten wenig Bedarf gab. Ob der Verkehr dort durch Ridepooling-Angebote wirklich reduziert werden konnte, ist außerdem fraglich. Clevershuttle gibt etwa an, die Auslastung der Sitzplätze in Düsseldorf habe im Jahresdurchschnitt bei etwa 25 Prozent gelegen – bei Kleinbussen mit Platz für vier Fahrgäste war es also in Wahrheit ein Taxibetrieb. In den zwei Jahren, in denen der Anbieter in Düsseldorf unterwegs war, seien im Schnitt rund fünf Fahrzeuge pro Stunde im Einsatz gewesen.

Ulrike Reutter leitet an der Bergischen Universität Wuppertal das Lehr- und Forschungsgebiet „Öffentliche Verkehrssysteme und Mobilitätsmanagement“. Von Ridepooling-Angeboten, die nur als zusätzliche Option zu einem bereits gut funktionierenden ÖPNV oder Taxi-System auf den Markt treten, hält die Professorin nur wenig. „Wenn solche Angebote am Ende nur eine Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ersetzen und dazu beitragen, dass mehr motorisierter Verkehr entsteht, dann sehe ich ganz einfach die Notwendigkeit nicht“, sagt sie. Das Ziel müsse es viel eher sein, dort ein Angebot zu schaffen, wo es bisher noch Lücken gibt – zu Randzeiten etwa (nachts und am Wochenende) oder in Randgebieten. In Duisburg bietet das Ridepooling-Unternehmen Door2Door etwa zusammen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft den Rufbus „MyBus“ an. In Münster hat das Unternehmen 2020 mit den Stadtwerken den Fahrservice „LOOPmünster“ gestartet.

Ein reguläres Geschäftsmodell im Nahverkehr ist Ridepooling erst seit einer Erneuerung des sogenannten Personenbeförderungsgesetzes durch die alte Bundesregierung im vergangenen Jahr. Zuvor konnten die Angebote nur zeitlich befristet im Rahmen von Pilotprojekten und auf der Basis von Experimentierklauseln zugelassen werden. Das ist jetzt anders. Durch das neue Gesetz haben Dienstleister wie Clevershuttle erstmals eine Rechtsgrundlage bekommen. Das Gesetz schafft jedoch auch einige Regulierungsmöglichkeiten für die Kommunen. Angebote können etwa räumlich, zeitlich oder mengenmäßig begrenzt werden. „Diese Regulierungsmöglichkeiten dürfen nicht dazu genutzt werden, Geschäftsmodelle privater Anbieter entscheidend zu beschränken und so neuen Anbietern den Marktzugang faktisch zu verwehren“, kommentierte der Verband der Automobilindustrie die Erneuerung. Ulrike Reutter von der Bergischen Universität Wuppertal begrüßt hingegen, dass die Städte und Gemeinden durch ihren Nahverkehrsplan selbst definieren können, wie sie neue Dienstleister in ihr bestehendes System integrieren wollen. Nur so könne der motorisierte Verkehr in der Innenstadt reduziert, die Anbindung im ländlichen Raum gestärkt und die Beförderung einzelner Passagiere etwa durch eine Bündelungsquote begrenzt werden.

Der Anbieter Clevershuttle gibt auf Nachfrage an, die Vorgaben der Kommune hätten für den Rückzug als eigenwirtschaftlicher Fahrdienst keine Rolle gespielt. „Die Stadt Düsseldorf war uns gegenüber stets sehr aufgeschlossen“, sagt eine Sprecherin. Man begrüße die „Möglichkeit eines Comebacks nach Düsseldorf mit einem ÖPNV-integrierten On-Demand-Verkehr“ und würde sich „an einer entsprechenden öffentlichen Ausschreibung selbstverständlich beteiligen“. Konkrete Pläne – etwa in Form einer Kooperation mit der Rheinbahn – gebe es jedoch nicht. Zu den Gründen wollte sich die Rheinbahn „aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zwischen beiden Unternehmen und der damit einhergehenden Schweigepflicht“ nicht äußern.

Als eigenständiger Fahrbetrieb möchte Clevershuttle jedenfalls nicht mehr auftreten. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft von On-Demand-Ridepooling in den ÖPNV-integrierten Verkehren liegt, denn die Vorteile von On-Demand-Ridepooling kommen vor allem dann zum Tragen, wenn es mit dem herkömmlichen ÖPNV zu einem integrierten Verkehrskonzept vernetzt wird“, teilt eine Sprecherin mit. Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit kommunalen Nahverkehrsunternehmen hat das Unternehmen bereits – in NRW etwa in Partnerschaft mit der Ruhrbahn in Essen („Bussi“) und mit dem Stadtbus Dormagen („Stadtbussi“).

Dass Ridepooling-Angebote unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich einen Beitrag zur Verkehrswende leisten könnten, zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie. Forschende haben über zwei Jahre lang die Auswirkungen des elektrischen Fahrdienstes Moia (eine VW-Tochter) auf den Verkehr in Hamburg untersucht und sind zu dem Schluss gekommen: Ridepooling könnte den Autoverkehr in der Stadt um 8 Prozent reduzieren – zumindest bei einer flächendeckenden Verfügbarkeit, einem gut ausgebauten ÖPNV und gleichzeitigen Einschränkungen für den Autoverkehr.