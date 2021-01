Frisches Kapital für Sunvigo : Hightech-Gründerfonds investiert in Kölner Solar-Start-up

Exklusiv Köln Die drei Gründer von Sunvigo wollen die Nutzung von Solarenergie für Eigenheim-Besitzer vereinfachen. Mit ihrem Konzept konnten sie nun den bekannten Frühphasen-Investor aus Bonn überzeugen.

Sauberer Strom ohne Bürokratie – so lässt sich die Mission des Kölner Start-ups Sunvigo zusammenfassen. Das Unternehmen bietet Hausbesitzern nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit, Sonnenstrom vom eigenen Dach mit einem flexiblen Stromvertrag zu nutzen. Dabei betreibt Sunvigo die Solaranlagen als eigene Kraftwerke und beliefert Hausbesitzer mit Sonnen­strom von ihren Dächern sowie Grünstrom aus dem Netz. Kunden müssen dadurch nicht für die Solaranlage aufkommen, sondern zahlen lediglich den verbrauchten Strom.

Aktuell versuchen zahlreiche Start-ups, den lange Zeit von den großen Energieversorgern dominierten Strommarkt zu revolutionieren. Sie setzen dabei einerseits auf die dezentrale Energiegewinnung mittels erneuerbarer Energien, andererseits aber auch auf das Potenzial der Digitalisierung. Mit Yuma gibt es beispielsweise in Rommerskirchen ein Start-up, das ebenfalls im Solarbereich aktiv ist. Anders als Sunvigo setzen die Gründer aber auf Mini-Solaranlagen, die man an die Steckdose anschließen kann. Diese lassen sich so beispielsweise auch in Mietwohnungen an Balkonen installieren.