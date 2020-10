Gründer-Ticker : Henkel veranstaltet Ideen-Hackathon ausschließlich für Gründerinnen

(Düsseldorf): Der Düsseldorfer Waschmittel- und Klebstoff-Konzern Henkel veranstaltet zum zweiten Mal einen digitalen Ideen-Hackathon ausschließlich für Gründerinnen. Der sogenannte Xathon findet vom 20. bis 22. November 2020 statt. Interessierte Gründerinnen können sich noch bis zum 30. Oktober unter www.henkel.com/digital-business/xathon-2020 bewerben. Insgesamt sollen 60 Talente an der Veranstaltung, die aufgrund der Corona-Pandemie rein digital stattfindet, teilnehmen, um gemeinsam Geschäftsideen zu entwickeln. „Als wir die Zusammenarbeit mit Start-ups intensiviert haben, hatten wir es fast immer nur mit Männern zu tun. Da haben wir gemerkt, dass es großen Bedarf gibt, weibliche Gründer stärker zu fördern – und uns gefragt: Was können wir tun?", sagt Salima Douven, Head of Open Innovation bei Henkel. Der Xathon sei eine der Antworten. "Wir hoffen natürlich, dass man das in Zukunft irgendwann nicht mehr braucht. Aber dafür muss sich einiges ändern. Frauen können es nicht alleine ändern – es braucht auch die Männer.“ Der Xathon diene nicht dazu, Start-ups zu identifizieren, in die Henkel als Unternehmen investiere. "Dafür haben wir andere Wege", sagt Salima Douven. Immerhin: Bei den bislang letzten sieben Investments von Henkel in Start-ups hatten fünf eine Frau im Gründerteam - darunter unter anderem die Gründerin des Londoner Start-ups Streetbees, das zuletzt rund 40 Millionen Dollar von Investoren einsammeln konnte. Salima Douven betont, dass es Henkel bei seinen Start-ups am Ende um unternehmerischen Erfolg gehe: "Wir haben keine Quoten-Start-ups gesucht, am Ende zählt immer die Qualität.“