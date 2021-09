Carsten Knobel und Klaus Hommels : „Die Märkte sind überhitzt“

Klaus H ommels und Chef Carsten Knobel stehen vor einer Wand im Düsseldorfer Areal Böhler (v.li.) Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Interview Düsseldorf Carsten Knobel leitet einen der größten Industriekonzerne Deutschlands. Klaus Hommels zählt zu den einflussreichsten Risikokapitalgebern Europas. Im Interview sprechen sie über Investments in Start-ups, warum es mehr Risikokapital in Europa braucht – und wie sie auf die Bundestagswahl blicken.

Die Begrüßung fällt herzlich aus. Carsten Knobel und Klaus Hommels kennen und schätzen sich. Der Düsseldorfer Industriekonzern Henkel, dessen Vorstandschef Knobel ist, investiert über den von Hommels gegründeten Risikokapitalgeber Lakestar in Start-ups. Hommels wiederum, einer der führenden Start-up-Finanzierer Europas, sitzt im Digitalbeirat der Düsseldorfer. Bei der Start-up-Konferenz Digital Demo Day diskutierten Sie am Donnerstag auf Einladung der Rheinischen Post über das Zusammenspiel von Konzernen und Start-ups – und den Ausgang der Bundestagswahl.

Warum investiert Henkel in Start-ups?

Knobel Wir machen es nicht als Selbstzweck, sondern als Teil unserer Strategie. Wir haben schon vor Jahren interne Einheiten aufgebaut, um die Digitalisierung voranzutreiben. Aber es ist auch wichtig, offen nach außen zu sein. Henkel ist 145 Jahre alt, da haben sich gewisse Standards entwickelt. Wir wollten mit anderen Ideen in Kontakt kommen. Ein Beispiel: Wir sind über Lakestar in Kontakt gekommen mit Streetbees, einem disruptiven Marktforschungsunternehmen. Man bekommt durch Start-ups einfach andere Impulse. Aber gleichzeitig können wir auch Start-ups viel geben. Mit unserem globalen Netzwerk können sie beispielsweise schnell herausfinden, ob ihre Ideen eine weltweite Lösung sind oder nur eine nationale.

Bringen Konzerne als Investoren auch einem Fonds strategische Vorteile?

Hommels Absolut. Unsere Aufgabe ist es ja, Gründern dabei zu helfen, möglichst effizient ihre Firmen aufzubauen. Industrieunternehmen helfen uns dabei zu verstehen, was wichtig ist in bestimmten Sektoren. Umgekehrt können wir keinem Industrieunternehmen beibringen, wie man dessen Geschäft macht. Aber wir können Denkmuster liefern, wie man beispielsweise digitale Geschäftsmodelle ausrollt.

Sie sitzen jetzt auch im digitalen Beirat von Henkel. Welche Impulse gibt der Start-up-Experte Klaus Hommels dem Dax-Konzern Henkel?

Hommels Das ist mannigfaltig. Wir sehen ganz verschiedene Innovationen, von denen wir noch nicht wissen, was sie am Ende wirklich bringen. Wenn wir Industrieunternehmen solche Innovationen vorstellen, können sie aber entscheiden, ob diese Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle haben – von Sozialen Netzwerken bis Quantencomputern. Wir haben zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie ein paar Start-ups zusammengestellt, die wir für interessant hielten. Und Carsten konnte dann Leute aus den Henkel-Fachabteilungen zu einer Videokonferenz einladen zum gemeinsamen Austausch.

Knobel Wir haben durch unseren 2017 aufgesetzten Venture-Fonds mit 150 Millionen Euro Kapital natürlich gesehen, dass ein paar Dinge funktionieren. Aber die Erfahrung, die Klaus oder auch andere Mitglieder in unserem Digital-Beirat haben, können wir, die im Konzern aufgewachsen sind, ja gar nicht mitbringen oder aufholen. Der Austausch ist da natürlich hilfreich. Das gilt letztlich für beide Seiten.

Herr Hommels, Sie fordern immer wieder, es brauche mehr deutsches bzw. europäisches Kapital, damit die Start-ups nicht alle von US-Unternehmen aufgekauft werden. Ist das eine Lücke, die Konzerne oder Mittelständler füllen können?

Lesen Sie auch Porträt : Der Mann mit dem Wow-Gespür

Hommels Nicht allein. Wir haben mal ausgerechnet, dass ungefähr 100 Milliarden Euro an Finanzmitteln nötig wären, um Unternehmen zu finanzieren, die dann in 15 Jahren so stark sind wie Mittelständler heute. Daher müssten auch Lebensversicherungen viel mehr in junge Unternehmen finanzieren dürfen – oder auch der Staat, der mit Risikokapital ja sogar noch Geld verdienen könnte.

Die Bewertungen von Start-ups sind zuletzt gestiegen, weil viel mehr Geld aus Asien und den USA auf den europäischen Markt gekommen ist – ohne dass die Qualität der Start-ups sich grundlegend geändert hätte. Mehr Geld hilft also ja nicht automatisch.

Hommels Jein. Man guckt in den Rückspiegel, während man versucht, nach vorne zu fahren. Nehmen wir mal die Bewertungen der Fintechs Revolut oder N26. Da sagen alle: Oh, die Bewertungen sind zu hoch. Aber gucken wir uns die Realität doch mal an: Die etablierten Banken vergraulen mit verkrusteten Prozessen die nächste Generation von Kunden. Diese Generation hat auch keine Lust, in Filialen zu gehen, die wollen alles mit dem Handy machen. Also haben in Zukunft nur die Unternehmen eine Chance, die das perfekte Produkt für das Handy machen. Wenn ich mal nicht in den Rückspiegel gucke, heißt das, dass einige Generationen weiter die Banken keine Kunden mehr haben und alle zu diesen beiden Start-ups laufen. Wenn man dann noch bedenkt, dass diese Start-ups den Banken auch noch das Kreditgeschäft abnehmen, weil sie günstiger sein werden – dann sind die Bewertungen plötzlich total entspannt.

Für ein Unternehmen wie Henkel bedeutet das umgekehrt aber, dass Zukäufe bei Start-ups teurer wären. Ist das Marktumfeld schwieriger geworden?

Knobel Das Marktumfeld ist schon länger schwierig, das gilt für uns auch im klassischen Bereich. Die Märkte sind überhitzt, das Geld ist billig, von daher sind die Preise überall in Bereichen, die wir vor zehn oder 15 Jahren so nicht gesehen haben. Das ist ja auch ein Grund, warum wir versuchen, Innovationen intern aufzubauen, sowohl im Konsumgüterbereich als auch im Industriebereich Adhesive Technologies. Und umgekehrt investieren wir deswegen ja auch in Risikokapital-Fonds. Wir sind bei Lakestar zum Beispiel auch im Frühphasen-Fonds investiert – und dadurch bekommen wir eben nicht erst den Zugang zu einem Zeitpunkt, wo ein Start-up vielleicht schon viel zu teuer ist.

Hommels In den USA und in Asien ist das übrigens auch ein total gängiges Modell, dass Industrieunternehmen in Fonds investieren. Die gehen sogar teilweise in Dachfonds, die wiederum in andere Fonds investieren. Die Unternehmen kriegen dadurch einen sehr guten Überblick über die Märkte. In Deutschland ist Henkel da Vorreiter, ich würde mir wünschen – natürlich nicht ganz uneigennützig (lacht) –, dass sich verschiedene Industrieunternehmen da ähnliche Überlegungen machen.

Das passt ja gut. Ich habe gelesen, dass Sie jetzt gerade einen neuen Fonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro planen.

Hommels Ich würde gerne so viel sagen, wenn ich das trotz der Regulatorik dürfte.

Knobel (lacht) Also ich wäre interessiert.

Letztes Jahr gab es in der Corona-Pandemie plötzlich die Situation, dass der Staat Gelder für Start-ups bereitgestellt hat. Damals waren das zwei Milliarden Euro. Inzwischen fließt wahnsinnig viel Geld in Start-ups – aber von privaten Fonds. Zeigt das nicht im Grunde, dass man das staatliche Geld nicht gebraucht hätte?

Hommels So kann man natürlich argumentieren. Aber umgekehrt: Wenn man nur zwei oder drei Unternehmen rettet, die nachher richtig groß werden, hat es sich schon gelohnt. Ich kenne ein paar Firmen, wo die Hilfen wirklich einen Unterschied gemacht haben.

Die Bundestagswahl rückt näher und gleichzeitig haben wir in den vergangenen Monaten viele Probleme beim Thema Digitalisierung erlebt. Was muss nach der Wahl passieren?

Knobel Wir haben in Europa natürlich große Herausforderungen. Ich glaube, wir müssen schneller werden und manchmal auch pragmatischer. Denn wenn wir aktuell zu Entschlüssen kommen, sind andere Regionen vielleicht schon zwei Schritte weiter.

Wäre eine Regierungsbeteiligung der Grünen gut für Deutschland?

Knobel Grundsätzlich ist es dieses Mal natürlich deutlich spannender. Bei politischen Farbkonstellationen halte ich mich lieber mal zurück. Ich glaube, dass die Parteien sich klar positionieren müssen, für was sie stehen wollen. Da sind klare Antworten notwendig, die teilweise ja nicht unbedingt gegeben worden sind. Wir müssen schnell sein, monatelange Koalitionsverhandlungen können wir nicht gebrauchen, auch mit Blick auf die Herausforderungen in Europa.

Sie, Herr Hommels, haben für CDU und FDP gespendet im Wahlkampf. Haben Sie Angst vor einer Regierung mit grüner Beteiligung?