Duisburger beteiligen sich an 170-Millionen-Finanzierung : Haniel investiert in Gewächshaus-Start-up Infarm

Die Gewächshäuser von Infarm stehen heute unter anderem bei Aldi Süd. Foto: Infarm/DiePhotodesigner

Duisburg Das Berliner Start-up baut Mini-Gewächshäuser, mit denen Kunden ihren Salat oder Kräuter frisch im Supermarkt ernten können. Von Investoren bekamen sie dafür nun frisches Kapital – unter anderem aus Duisburg.

Gegründet wurde das Familienunternehmen Haniel einst zum Verkauf von Kolonialwaren. Mehr als 250 Jahre später hat sich dieses Geschäftsmodell längst überlebt, aber Haniel ist immer noch da – und investiert nun in die vermeintliche Zukunft des Handels. Die Duisburger haben sich nämlich an Infarm beteiligt, einem sogenannten Indoor-Farming-Anbieter. Die kleinen Gewächshaus-Schränke des Berliner Start-ups stehen heute schon in den Supermärkten von Aldi-Süd oder dem niederländischen Konkurrenten Albert Heijn. Kunden können dort Salate oder Kräuter frisch ernten und anschließend kaufen.

Von Investoren konnte Infarm nun 170 Millionen Dollar frisches Kapital einsammeln. Die aktuelle Finanzierungsrunde wird angeführt von LGT Lightstone. Hinter dem Investor verbirgt sich die Fürstenfamilie von Liechtenstein. Insgesamt will Infarm in der sogenannten Series-C-Finanzierungsrunde sogar 200 Millionen Dollar einsammeln. Im Handelsregister ist das Geschäft bislang nicht eingetragen. Das Geld ist auch nötig, der Aufbau des Unternehmens ist extrem kostenintensiv. Allein 2018 fiel laut Angaben aus dem Bundesanzeiger ein Verlust von mehr als elf Millionen Euro an.

Infarm wurde 2013 von Osnat Michaeli und den Brüdern Erez und Guy Galonska in Berlin gegründet. Die Aufzucht von Pflanzen in ihren Gewächshäusern soll Platz und Wasser sparen. Mit dem frischen Kapital will Infarm die Zahl der Gewächshäuser deutlich ausweiten. Ende 2020 werde man laut Unternehmensangaben Farmen mit einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern in Betrieb haben, bis 2025 soll diese Summe auf mehr als 500.000 Quadratmeter ansteigen.

Haniel investiert bereits seit einigen Jahren in Start-ups, unter anderem über Investments in Risikokapitalfonds. Man werde maximal 50 Millionen Euro in fünf bis sechs Fonds investieren, hat der verantwortliche Haniel-Manager Philipp Göhre, ein Absolvent der bei Start-up-Gründern beliebten Hochschule WHU, mal in einem Blog-Beitrag erklärt: „Die Fonds wiederum beteiligen sich in der Regel an mehreren Dutzend jungen Unternehmen. So lernen wir im Laufe der kommenden Jahre weit über 100 Start-ups kennen.“ Inzwischen investiert Haniel unter anderem über die Risikokapitalgeber Project A, Cherry Ventures, Spark Capital und E-Ventures.

Darüber hinaus macht Haniel inzwischen auch direkte Investments im Wachstumsbereich – so wie jetzt bei Infarm. Dafür stehen laut einer Sprecherin rund 500 Millionen Euro zur Verfügung. Neben der Beteiligung an den Gewächshaus-Schränken ist Haniel beispielsweise auch beim Dresdner Start-up Wandelbots investiert.