Gründer-Ticker : Gewerkschaft NGG erstattet Strafanzeige gegen Flaschenpost-Chefs

Capnamic (Köln): Der Kölner Risikokapitalgeber investiert in das polnische Start-up Nomagic. Der Anbieter von Robotern für Lagerhäuser konnte in einer der größten Seed-Finanzierungsrunden Polens insgesamt 8,6 Millionen Dollar (rund 7,8 Millionen Euro) von Investoren einsammeln. Angeführt wird die Finanzierungsrunde, an der auch drei Londoner Risikokapitalgeber beteiligt sind, von Khosla Ventures aus dem US-amerikanischen Silicon Valley.

Nomagic entwickelt Roboter, die in Logistikzentren eingesetzt werden können, um verschiedene Pakete zu greifen und zu transportieren - angeblich selbst solche, die sie nie zuvor gesehen haben. Das Start-up verspricht, dass sich damit unter anderem die Kosten in den Zentren senken lassen. Mit dem Geld aus der Seed-Finanzierung sollen die Roboter weiter optimiert werden. Gleichzeitig will Nomagic auch spezielle Roboter für den Online-Mode-Handel entwickelt. "Unser Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren mehr als tausend intelligente Roboter bei Kunden in Betrieb zu haben", sagt Nomagic-Chef Kacper Nowicki.

Für Investoren scheint das Modell nicht nur aufgrund des rasanten Wachstums im Online-Handel interessant zu sein. Denn Nomagic bietet den Unternehmen die Roboter-Leistung zur Miete an, was längerfristig für planbare Einnahmen sorgt (ähnlich wie bei Software-as-a-Service-Modellen). “Insbesondere in Deutschland ist das Kundeninteresse riesig und Nomagics Robotersysteme sind ideale Ergänzungen zum Angebot deutscher Intralogistiker.”, sagt Christian Siegele, Gründungspartner von Capnamic.