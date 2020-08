Gründer-Ticker : Frank Thelen verkauft bei Millionen-Runde Teil der Ankerkraut-Anteile

Instana (Solingen): Das Solinger Start-up Instana wurde zu einem der 100 vielversprechendsten Start-ups Europas gekürt. Insgesamt schafften es 16 deutsche Unternehmen auf die Liste, die von den Machern der französischen Digitalkonferenz Viva Technology in Zusammenarbeit mit der Beratung GP Bullhound und führenden Risikokapitalgebern erstellt wurde. Mit der Technologie von Instana können Unternehmen ihre Server überwachen lassen, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Neben dem Solinger Start-up, das inzwischen auch in den USA einen Sitz hat, ist auch das Medizin-Start-up Amboss auf der Liste vertreten, dessen Wurzeln in Köln liegen. Inzwischen hat Amboss aber wie die meisten anderen der 16 Start-ups seinen Sitz in Berlin. Erfreulich für NRW: Mit Picnic ist auch ein niederländischer Lebensmittel-Lieferdienst vertreten, dessen Deutschland-Sitz in Düsseldorf ist.

Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland gemessen an seiner Größe ordentlich ab, hinter Großbritannien (31 Start-ups) und Frankreich (22 Start-ups) reicht es aber lediglich für den dritten Rang. In absoluten Zahlen liegt Deutschland aber deutlich vor Schweden (sechs Start-ups) auf Rang 4. Israel, das bei der Auswertung ebenfalls einbezogen wurde, kommt auf zwei Start-ups. Die Studie kann dank der Risikokapital-Partner wie Accel, Northzone oder Partech auf großes Branchenwissen zurückgreifen. Ganz unabhängig sind die Partner aber natürlich nicht - denn an einigen Start-ups aus dem Ranking sind sie natürlich beteiligt. So hat Accel beispielsweise in Instana investiert.