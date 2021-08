5,9 Millionen Euro von Investoren : Flixbus-Gründer investieren in Kölner Start-up Sastrify

Flixbus-Gründer investieren in Kölner Start-up Sastrify

Köln Mit ihrem Start-up wollen die Gründer Maximilian Messing und Sven Lackinger Unternehmen helfen, Geld beim Einkauf von Software-Lizenzen zu sparen. Nun investierten Risikokapitalgeber eine Millionensumme.

Sastrify wurde Anfang 2020 von Maximilian Messing und Sven Lackinger gegründet und hilft Unternehmen dabei, den Überblick über ihre Software-Lizenzen zu behalten und Geld zu sparen. Weil es im Geschäft mit Firmenkunden beispielsweise oft individuelle Rabatte für Software-Lizenzpakete gibt, überprüfen sie für die Unternehmen, ob diese verglichen mit anderen Unternehmen ähnlicher Größe zu viel bezahlen. Heute zählen Start-ups wie der Express-Lieferdienst Gorillas oder die Jogging-App Runtastic zu den Kunden. Das Kölner Start-up konzentriert sich damit auf einen Markt, der in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist: Software-as-a-Service.

Ein Beispiel: Früher konnte man sich einfach das Office-Paket von Microsoft auf einer CD-Rom kaufen: Word, Power Point, Excel – alles war auf der CD. Und wenn die Anwendungen irgendwann veraltet waren, holte man sich einfach eine neue Software. Heute ist das anders. Heute abonniert man die Programme bei Microsoft und hat dann stets die aktuelle Version. Man kauft also nicht mehr einmal Software für viel Geld, sondern schließt für eine geringere monatliche Gebühr ein Abo ab. Das nennt sich Software-as-a-Service. Und von solchen Lizenz-Produkten gibt es haufenweise in Unternehmen. Der Bedarf nach Angeboten wie dem von Sastrify ist also groß.