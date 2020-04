Getränke-Lieferdienst : Flaschenpost-Mitarbeiter wählen in Düsseldorf erstmals Betriebsrat

Düsseldorf Der Getränke-Lieferdienst war gegen die geplante Wahl im Vorfeld sogar juristisch vorgegangen. Doch die Mitarbeiter setzten sich durch – und mussten am Ende wegen des Coronavirus doch zittern.

Gesichtsmasken, Handschuhe, Abstandsmarkierungen und für jeden Wähler einen neuen Kugelschreiber – der Wahlvorstand hatte sich vorbereitet. Nichts sollte die erstmalige Betriebsratswahl in einem Flaschenpost-Logistikzentrum gefährden. Der Getränke-Lieferdienst hatte im Vorfeld versucht, die Wahl in Düsseldorf gerichtlich zu stoppen, war aber vor dem Landesarbeitsgericht gescheitert. Dann kam Corona.

Das Virus hat die Bestellungen bei Flaschenpost rasant ansteigen lassen. Seit am Mittwoch ein weiteres Logistikzentrum in Langenfeld eröffnet wurde, beliefert Flaschenpost auch Kunden in der Stadt sowie in Leverkusen, Solingen, Haan, Monheim, Hilden, Leichlingen und Erkrath. Die Geschäfte, hört man, laufen hervorragend.

Der Wahlvorstand in Düsseldorf musste wegen des Virus jedoch zittern. Bis kurz vor der Wahl wurde offenbar über eine Verschiebung diskutiert – was die Frage bei einigen aufwarf, ob es sich um eine Finte oder um Fürsorge des Arbeitgebers handelte. Denn Flaschenpost hatte in den vergangenen Wochen immer wieder den Eindruck erweckt, die erstmalige Wahl eines Betriebsrats in einem der Logistikzentren unbedingt verhindern zu wollen (was das Unternehmen allerdings stets bestritten hat).