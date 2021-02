Hype erreicht die Landeshauptstadt : Express-Lieferdienste Gorillas und Flink starten in Düsseldorf

Düsseldorf Lieferdienste für Lebensmittel werden immer beliebter. Nun startet der Anbieter Gorillas in Düsseldorf – mit einem völlig neuen Konzept. Stellt sich nur eine Frage: Kann das dauerhaft funktionieren?

Mit seiner Lebensmittel-Lieferung in zehn Minuten hat Gorillas in den vergangenen Monaten in Berlin für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ab März bietet das Start-up seinen Service auch in Düsseldorf an – zunächst in den Stadtteilen Unterbilk und Friedrichstadt. Damit wird die Stadt zur Kulisse eines Wettkampfs der Express-Lieferdienste. Denn auch das mit einem nahezu identischen Konzept gegründete Unternehmen Flink ist seit Freitag in Düsseldorf aktiv. Das Liefergebiet umfasst dabei mit Altstadt, Bilk, Friedrichstadt, Pempelfort, Derendorf, Düsseltal, Carlstadt, Unterbilk, Stadtmitte, Mörsenbroich und Teilen von Golzheim, Oberbilk und Grafenberg sogar deutlich mehr Stadtteile. Die Waren werden dabei von Kurieren per E-Bike ausgeliefert. Die Preise sollen denen im Supermarkt ähneln.