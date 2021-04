Frisches Kapital für Monday.Rocks : Ex-SAP-Personalchef investiert in Düsseldorfer Start-up

Düsseldorf Das Start-up Monday.Rocks will mit seiner Software den Personalbereich verändern und teure Berater überflüssig machen. Unterstützung bekommen sie nun von führenden Köpfen der Branche.

Monday.Rocks wurde im April 2018 in Düsseldorf gegründet und hat eine Plattform entwickelt, mit der sich die Effektivität von Teams und Organisationen messen lässt. Bislang ist es so, dass Unternehmen oft für viel Geld Berater verpflichten, die dann mit Mitarbeitern Interviews führen, um zu ermitteln, wo es in Teams hakt oder welche Stärken es gibt. Monday.Rocks will mit Software und Daten Erfolgs- und Fehlerfaktoren bei Teams sichtbar machen. Den Nutzern sollen außerdem direkt Maßnahmen empfohlen werden. Zu den Kunden zählen unter anderem der Auto-Hersteller Volkswagen, die Deutsche Bank und der Pharmakonzern Novartis. Das Marktpotential sei immens, wird Stefan Ries in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Davon ist auch Firmenchef Mario Reis überzeugt: "HR-Tech ist ein sehr spezieller Markt - aber man sieht ja an Personio, dass Unternehmen in diesem Bereich sehr erfolgreich sein können." Das Münchener Start-up wird inzwischen von Investoren mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet.