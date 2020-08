Greator holte Obama ins Rheinland : Ex-Prosieben-Chef Thomas Ebeling investiert in Kölner Start-up

Exklusiv Köln Unter dem Namen „Gedankentanken“ wurde das Kölner Unternehmen zu Deutschlands größter Plattform für Persönlichkeitsentwicklung. Inzwischen hat man sich umbenannt – und das hat auch mit den Plänen nach dem Millionen-Investment zu tun.

2019 sorgte das Kölner Unternehmen Greator für Schlagzeilen, als es den früheren US-Präsidenten Barack Obama für eine Veranstaltung in die Lanxess-Arena lockte. Nun beteiligt sich der frühere ProsiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling an dem Start-up, das sich auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung spezialisiert hat. Der Top-Manager investiert gemeinsam mit dem bekannten Wagniskapitalgeber Holtzbrinck Ventures einen Millionenbetrag in Greator. In der Branche ist von drei Millionen Euro die Rede, nachdem Holtzbrinck bereits 2019 rund sieben Millionen Euro investiert haben soll. Der Firmenwert soll damit inzwischen bei rund 68 Millionen Euro liegen.