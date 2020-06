Nach Kritik an China-App : Europäische Union prüft Datenschutz bei Tiktok

Brüssel Dass China wenig zimperlich ist, wenn es darum geht, das Internet im eigenen Land zu regulieren und zu zensieren, ist nicht neu. Doch Dienste wie Tiktok werden auch in Europa beliebter. Das muss Folgen haben, fordert ein EU-Politiker

Der Videotelefonie-Anbieter Zoom wiederum hatte kürzlich auf Druck der Regierung aus Peking Besprechungen chinesischer Menschenrechtsaktivisten geblockt – obwohl diese nicht mal von China aus an den Gesprächen teilnahmen, sondern unter anderem aus den USA. Das Unternehmen, dessen Nutzerzahlen in der Corona-Pandemie rasant gestiegen sind, hat seinen Firmensitz zwar in den USA, beschäftigt jedoch auch viele Entwickler in China. Zoom argumentiert, sich an lokal geltende Regeln halten zu müssen.