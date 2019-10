Gründer-Ticker : Eine Million für Kölner Start-up Einhundert Energie

Taskrabbit (Rhein/Ruhr): Bislang gab es den Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Frankreich. Nun kommt das Start-up, das 2017 vom Möbelriesen Ikea aufgekauft wurde, auch nach Deutschland. In Berlin und der Rhein-Ruhr-Region sollen Kunden künftig für kleinere Hilfsarbeiten sogenannte "Tasker" über die Plattform beauftragen können - etwa für den Aufbau eines Ikea-Regals. Bis Ende 2020 soll das Angebot dann auch auf Frankfurt, München, Hamburg und Stuttgart ausgeweitet werden. "Ob Möbel aufbauen oder Fernseher montieren, umziehen, reparieren oder gärtnern, wir freuen uns, Taskrabbit bald in Deutschland anbieten zu können", wird Stacy Brown-Philpot, Chefin von Taskrabbit in der Pressemitteilung zum Start zitiert.



Ab November sollen Kunden in NRW per App oder über die Internet-Plattform in den Städten Bochum, Köln, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Mönchengladbach, Oberhausen, Wuppertal und Umgebung Hilfskräfte bei Taskrabbit buchen können. Diese wiederum können ihre Dienste über die Plattform anbieten. Das Modell funktioniert damit ähnlich wie bei anderen Plattformen, bei denen Menschen Dienstleistungen erbringen, aber nicht angestellt sind, sondern als selbstständige Unternehmer agieren - mit allen Vor-, aber natürlich auch Nachteilen.