Gründer-Ticker : Düsseldorfer Gründer Lukas Pieczonka hat McMakler verlassen

McMakler (Berlin): Der Düsseldorfer Lukas Pieczonka hat das von ihm mitgegründete Berliner Start-up McMakler verlassen. Eine Sprecherin des Immobilien-Start-ups bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Demnach ist Pieczonka bereits zum 30. Juni bei McMakler ausgeschieden. Öffentlich bekannt war dies jedoch bislang nicht. Damit haben sich innerhalb weniger Monate beide Gründer aus dem Start-up zurückgezogen. Bereits zum Jahreswechsel war Hanno Heintzenberg ausgeschieden. Pieczonka und Heintzenberg, die sich noch aus der Schulzeit am Suitbertus Gymnasium in Düsseldorf-Kaiserswerth kennen, hatten McMakler seit 2015 gemeinsam aufgebaut. Bereits 2018 war jedoch auch Felix Jahn, Gründer des Online-Möbelhändlers Home24 und Gründungsinvestor bei McMakler, in die Geschäftsführung eingestiegen. Unstimmigkeiten in der Führung sind laut einer Sprecherin von McMakler jedoch nicht der Grund für den Rückzug von Pieczonka: "Felix Jahn war Ideengeber und Gründungsinvestor und kennt Lukas aus den Anfangstagen von Home24, als Lukas einer der ersten Mitarbeiter war. Da kennt man sich so gut, da gibt es keine Unstimmigkeiten." Unklar ist, wie es für Piezconka nach seinem Ausscheiden bei McMakler weitergeht. Vom Unternehmen heißt es dazu lediglich: "Er macht jetzt erst einmal eine verdiente Pause und wird sich dann sicherlich neuen unternehmerischen Themen zuwenden." McMakler wurden 2015 in Berlin gegründet und digitalisiert die Makler-Tätigkeiten.