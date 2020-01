Digitalisierungsreport : Bevölkerung hält Regierung für digital inkompetent

Berlin Nach einer neuen Umfrage hält mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Regierung in Sachen Digitalisierung für inkompetent. Rufe nach einem Digitalministerium werden lauter.

Ein Großteil der Bürger ist nicht davon überzeugt, dass der digitale Wandel in Deutschland mit der derzeitigen Regierung erfolgreich zu bewältigen ist. Laut „Digitalreport 2020“ des Meinungsforschungsinstituts Allensbach haben 60 Prozent der Bevölkerung in Sachen Digitalisierung nur wenig Vertrauen in die Kompetenz der Bundesregierung. Unter den Führungskräften aus Wirtschaft und Politik glauben sogar mehr als 90 Prozent nicht an die Digitalstrategie.

Weiter fordern die Forscher Investitionen in Milliardenhöhe in Gründungen und Technologien, um den großen Rückstand aufzuholen. Während es in der chinesischen Hauptstadt Peking 82 sogenannter Einhörner gebe, also Start-ups, die eine Milliarde Dollar wert sind, seien es in ganz Europa nur 30. „Digitalisierung heißt nicht, dass eine Firma sich SAP anschafft, sondern dass die Geschäftsprozesse digitalisiert werden“, sagte der an der Studie beteiligte Wirtschaftswissenschaftler Philip Meissner. Viele Unternehmen hätten zwar gute Produkte, würden es allerdings nicht schaffen, diese im Internet unmittelbar an ihre Kunden zu bringen. „Wer den Kundenkontakt hat, der verdient auch die Marge, der kontrolliert die Kaufkraft“, sagte Meissner.