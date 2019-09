Risikokapital : Bei diesem VC tragen die Mitarbeiter Team-Schuhe

Diese Schuhe schenkte Jörg Binnenbrücker seinem Team. Foto: Jörg Binnenbrücker

Köln Im Sport tragen die Mannschaften einheitliche Trikots und auch in vielen Unternehmen wird inzwischen Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild gelegt. Aber passt einheitliche Kleidung in die hippe Start-up-Branche? Klar, dachte sich der Gründer dieses Risikokapitalgebers - und bastelte ein besonderes Geschenk für sein Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Florian Rinke Von Florian Rinke Autorendetails aufklappen Florian Rinke (Jahrgang 1985) ist Redakteur im Wirtschaftsressort. Dort befasst er sich hauptsächlich mit den Themen Digitalisierung und Mobilität. zum Autorenprofil

Es gibt Unternehmen, die ihren Top-Kräften einheitliche Anzüge samt Krawatte zur Verfügung stellen, andere setzen auf Polo-Shirts oder, auch das gibt es ja, weiße Oberhemden, auf die das Firmenlogo am Kragen eingestickt ist. Die einheitliche Kleidung ist Teil der sogenannten "Corporate Identity", soll also eine Art Identität der Firma ausdrücken.

Jörg Binnenbrücker hat sich gegen das Besticken von Hemdkragen entschieden - wohl auch deshalb, weil man bei Capnamic Ventures gar nicht so häufig im gestärkten weißen Oberhemd herumläuft. Und doch kann man das Team des Risikokapital-Investors an diesem Dienstagnachmittag in Köln sehr gut in der Menge erkennen - an den Schuhen.

Einmal im Jahr lädt der Kölner Start-up-Investor Gründer und Partner zum Portfolio-Day ein. Zuerst präsentieren die Start-ups, in die Capnamic investiert hat, ihre Geschäftsmodelle und Fortschritte den Gästen, anschließend wird genetzwerkt. Diesmal ließen die Teilnehmer den Tag in der Brauerei Sünner ausklingen, mittendrin das Team von Capnamic, von denen viele weiße Nike-Turnschuhe mit dem Schriftzug "Capnamic" in dem berühmten Nike-Swoosh tragen.

"#Dealmaker" steht handgeschrieben auf dem weißen Air-Jordan-Schuh von Capnamic-Gründer Jörg Binnenbrücker. "#Gamechanger" lautet der Hashtag auf dem Schuh von Capnamic-Partner Olaf Jacobi. Acht paar Schuhe hat Binnenbrücker für sein Team fertigen lassen und anschließend bei einem Ausflug in die Skihalle in Neuss im vergangenen Jahr überreicht. Die Idee zu den Team-Schuhen hatte Sport-Fan Binnenbrücker gemeinsam mit einem Freund, der in Köln den Uncommon Shop betreibt, der auf die Individualisierung von Modeartikeln spezialisiert ist.