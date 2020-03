Wegen Ausbreitung des Coronavirus : Vox unterbricht Dreharbeiten bei „Die Höhle der Löwen“

Köln Während im Fernsehen momentan Folgen der Gründer-Show ausgestrahlt werden, die bereits im vergangenen Jahr aufgezeichnet wurden, liefen parallel die Dreharbeiten für die Herbststaffel in Köln. Damit ist vorerst Schluss. Dafür wurde kurzfristig ein neues Format entwickelt.

Obwohl speziell in Köln, wo die Dreharbeiten stattfinden, bereits eine vergleichsweise hohe Zahl an Menschen mit dem Coronavirus infiziert ist, wurden in den Studios bis zuletzt neue Folgen für die Herbststaffel aufgezeichnet – allerdings unter Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Noch am Montag hatte Investor Nils Glagau, Chef des Langenfelder Unternehmens Orthomol unserer Redaktion gesagt: „Wir vermeiden unnötige Kontakte und die Anzahl der Anwesenden ist auf ein nötiges Minimum reduziert worden. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass DHDL auch eine wirtschaftliche Verantwortung für die Mitarbeiter hat.“