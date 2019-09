KLETTERLETTER (Staffel 4, 2017)

Gesuchtes Kapital: 50.000 Euro

Gebotene Anteile: 20 Prozent

Deal? Ralf Dümmel griff zu und sicherte sich für 50.000 Euro 33,3 Prozent der Anteile.

Und heute? Als Lutz Spendig 2014 sein Unternehmen Kletterletter gründete, war er voller Optimismus: "Am Anfang dachte ich: Wir verkaufen im ersten Jahr 100 Buchstaben, im zweiten dann schon 500.", sagt Spendig. Knapp drei Jahre später waren es 33. Zu teuer und schwer waren die Kratzbäume für Katzen in Form von Holzbuchstaben. Sein Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ brachte die Wende. Denn Investor Ralf Dümmel sicherte sich Anteile am Unternehmen und brachte mit dem Düsseldorfer eine preiswertere abgespeckte Variante auf den Markt.

Heute gibt es Kletterletter zwar immer noch, aber wieder so wie es ursprünglich mal war. „Kletterletter soll wieder Handwerk sein“, sagt Spendig. Den Kooperation mit Ralf Dümmel wurde daher beendet, auch wenn der Kontakt weiterhin gut ist, wie Spendig sagt: „Wir rufen uns weiterhin zum Geburtstag an und ich habe durch ihn viel gelernt.“ Auch sein Nachfolgeprojekt, ein Katzen-Café in Düsseldorf mit dem Namen „Catz Café“ musste er inzwischen wieder aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. „Um das wirtschaftlich zu betreiben, muss man da selbst Vollzeit mitarbeiten“, sagt er. Deswegen wird ein Nachfolger gesucht. Das Café ist allerdings weiterhin geöffnet und dient auch als Showroom für Spendigs Kletterletter. Der Gründer selbst arbeitet inzwischen im Vertrieb in der Lebensmittelbranche: „Und Kletterletter ist wieder ein schöner Nebenverdienst.“