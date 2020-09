Neue Auflage des „Deutschen Startup-Monitors“ : Die CDU feiert ein Comeback in der Gründerszene

Der Start-up-Gründer Daniel Wiegand von Lilium Aviation präsentiert den CDU/CSU-Politikern Peter Altmaier, Anja Karliczek, Angela Merkel, Dorothee Bär, Andreas Scheuer und Markus Söder auf dem Digital-Gipfel 2018 ein von ihm entwickeltes Flugtaxi. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Der Deutsche Start-up-Monitor gibt jährlich einen Einblick in das Geschäft und die Gedanken der Gründerszene. Auffällig diesmal: Trotz Corona-Pandemie herrscht weiterhin Optimismus – und bei der Zusammensetzung einer künftigen Bundesregierung gibt es klare Präferenzen.

Mit der achten Auflage des Deutschen Start-up-Monitors ist die Branche im Zentrum der Macht angekommen: Während es anfangs gar kein Grußwort eines Politikers in der wichtigsten deutschen Gründerbefragung gab und später dann immerhin der Bundeswirtschaftsminister ein paar Zeilen schrieb, ist es nun Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich, die der Szene Glück für die Zukunft wünscht – und politische Unterstützung verspricht: „Uns liegt sehr daran, junge Unternehmen, die hierzulande gegründet wurden, in Deutschland und Europa zu halten.“

Der Deutsche Start-up-Monitor ist die detaillierteste Gründerbefragung der Republik. Der jährlich vom Bundesverband Deutsche Start-ups, der Beratung Pwc und der Universität Duisburg-Essen veröffentlichte Report zeigt dabei nicht nur, wie sich die jungen Unternehmen in Deutschland wirtschaftlich entwickeln, wie sie aktuell etwa durch die Corona-Pandemie kommen, sondern zeigt auch, wie die Szene politisch tickt. Wir stellen die wichtigsten Ergebnisse vor:

Info Uni Duisburg-Essen erstellt jährlich den Start-up-Monitor Teilnehmer Die Befragung fand in diesem Jahr zwischen Mitte Mai und Ende Juni statt. An der Umfrage beteiligten sich 1946 Gründer, Geschäftsführer von Start-ups oder sogenannten C-Level-Führungskräften, also beispielsweise Marketingleiter, Finanzchefs oder Technikchefs. Die Zahl der Teilnehmer ist im Vergleich zum Vorjahr (1933) erneut gestiegen. Aussagekraft Die Studie, die vom Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wird, ist weiterhin nicht repräsentativ. Sie gilt allerdings als detaillierteste und damit wichtigste Gründerstudie in Deutschland.

Politik Erfreulich aus Sicht der Kanzlerin: Die CDU erlebt in der Gunst der Gründer ein Comeback. Noch 2018 hatten nur 5,2 Prozent der Befragten der damaligen Parteivorsitzenden Angela Merkel Gründungskompetenz bescheinigt. Und ihre Stimme hätten nur 17,8 Prozent der damals Befragten der CDU gegeben, während die FDP (37,6 Prozent) mit ihrem Vorsitzenden Christian Lindner (dem rund 60 Prozent Gründungskompetenz bescheinigten) innerhalb der Start-up-Szene quasi den Status einer Volkspartei inne hatte.

Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen rangieren die Grünen in der Gunst der Gründer an erster Stelle, die FDP hat ihre Zustimmungswerte nahezu halbiert – die CDU konnte in der Corona-Krise hingegen wieder Boden gut machen und kommt nun auf 28,1 Prozent und damit einen ähnlich hohen Wert wie beispielsweise 2015.

Wirtschaft Die Corona-Krise hat auch die jungen Unternehmen hart getroffen. Knapp 60 Prozent litten unter einem kurzfristigen Umsatzrückgang, etwa 40 Prozent rechnen auch künftig mit weniger Umsatz oder Rendite als geplant. Dennoch hat nur jedes zehnte Start-up mit Personalabbau auf die Krise reagiert – denn die Mehrheit ist davon überzeugt, dass sich die eigenen Geschäfte künftig günstiger entwickeln werden.

Gleichzeitig zeigt sich auch, dass Investoren Start-ups weiterhin mit frischem Kapital versorgen. Der Markt ist trotz der Corona-Pandemie bislang nicht eingebrochen. „Der Wagniskapitalmarkt ist intakt“, sagt auch Florian Nöll, Leiter der Start-up-Initiative bei der Beratung Pwc. Allerdings gibt es regional große Unterschiede. In Berlin oder München haben anteilig deutlich mehr Start-ups Wagniskapital bekommen als in der Region Rhein-Ruhr. Hier hat nur rund zehn Prozent einen Risikokapitalgeber mit an Bord, in Berlin sind es fast 40 Prozent. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zeigt sich daher grundsätzlich sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Studie, diese zeige aber auch, wo man noch besser werden könne, etwa bei der Ausstattung mit Risikokapital: „Daran arbeiten wir intensiv.“

Arbeit Studienautor Tobias Kollmann sagt: „Der Start-up-Sektor ist nach wie vor ein Job-Motor.“ Trotz Krise würden knapp 90 Prozent der befragten Start-ups Neueinstellungen planen – im Schnitt 6,3 Mitarbeiter. Im Schnitt beschäftigen die jungen Unternehmen inzwischen 14,3 Mitarbeiter. Der Wert ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, die Szene wird also insgesamt als Arbeitgeber immer wichtiger.

Wie unterschiedlich der Reifegrad der Start-up-Szene im Land ist, erkennt man allerdings, wenn man sich die Unterschiede in den einzelnen Regionen anschaut. So beschäftigen Start-ups in München und Berlin im Schnitt mehr als 30 Mitarbeiter, während die Start-ups in der Region Rhein-Ruhr auf 8,8 kommen.

Internationalität Start-ups in der Metropolregion Rhein-Ruhr sind deutlich weniger international als in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Während in der Region im Schnitt nur rund 20 Prozent der Mitarbeiter nicht aus Deutschland kommen, sind es in Berlin und München jeweils rund 40 Prozent. Auch sprachlich macht sich das bemerkbar: In Berlin wird in mehr als 60 Prozent der Start-ups Englisch gesprochen, in München trifft das immerhin noch auf mehr als 40 Prozent zu. In der Region Rhein-Ruhr dominiert hingegen weiterhin Deutsch als Firmensprache. Nur rund 20 Prozent der Befragten gaben an, dass in ihrem Start-up Englisch als Firmensprache gelte. Allerdings: Gemeinsam mit Berlin (20,8 Prozent) weist die Region Rhein-Ruhr dafür mit 17,2 Prozent den höchsten Anteil von Gründern mit ausländischer Staatsangehörigkeit aus.

Ökosystem Start-ups profitieren von guten regionalen Bedingungen, etwa wenn es um günstige Büroflächen, Zugang zu Talenten oder auch der Vernetzung untereinander und mit anderen, etablierten Unternehmen aus der Region geht. Die Qualität eines solchen Ökosystems ist für viele Gründer ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, ob sie ihr Start-up in Düsseldorf, Köln, München oder Berlin gründen. Gut für NRW: In der Metropolregion Rhein-Ruhr sind die Gründer überwiegend zufrieden (57,3 Prozent). München und Berlin kommen allerdings auch in diesem Bereich auf höhere Werte.