Start-up aus Köln Übersetzungsdienst DeepL erhält 277 Millionen Euro

Doch was geschieht nun mit dem frischen Geld? Wie möchte DeepL-Gründer Jaroslaw Kutylowski es investieren? „Wir wollen weiter kontinuierlich wachsen. Und wir wollen weiter forschen, um unsere Lösungen weiterzuentwickeln und ihr Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf Qualität, Präzision und Sicherheit zu gewährleisten“, sagte er. Dies bringe DeepL einer Zukunft näher, in der jedes Unternehmen mit seiner KI nahtlos und unabhängig vom Standort global agieren und kommunizieren könne. Ziel mit den rund 300 Millionen US-Dollar sei es, weitere Kunden anzulocken, einen Teil dem Forschungsteam zugute kommen zu lassen und das Geschäft in Lateinamerika zu erweitern. Bislang hat DeepL neben seiner Zentrale im nordrhein-westfälischen Köln Niederlassungen in den USA, Japan, den Niederlanden, Polen und Großbritannien.