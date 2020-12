Said Djamil Werner (Neumitglied)

Der Student ist in Neuss aufgewachsen und war Stipendiat der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. In Neuss gründete er zeitweise eine Stiftung, mit der Schulprojekte in Afrika unterstützt werden sollten. Auf dem Karriereportal Linkedin gibt er an, auch als „Bildungsberater“ aktiv zu sein.