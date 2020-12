Opposition kritisiert Besetzung : Das sind die neuen Köpfe im Digitalbeirat des NRW-Wirtschaftsministeriums

Der neubesetzte Digital-Beirat von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart kam in dieser Woche erstmals zusammen – wenn auch nur virtuell. Foto: MWIDE

Düsseldorf NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat seinen Digital-Beirat teilweise neu besetzt. 2018 wurde unter anderem der niedrige Frauenanteil und das Fehlen von Vertretern aus dem Handwerk kritisiert. Der Minister hat reagiert – zumindest in einem der beiden Punkte.

Als Andreas Pinkwart 2018 zum ersten Mal 19 Mitglieder in einen Digital-Beirat berufen hatte, gab es an der Zusammensetzung Kritik: Zu wenig Frauen, zu wenig Handwerk. Nun hat der NRW-Wirtschaftsminister sein neues Gremium vorgestellt, in das unter anderem zehn Neulinge berufen wurden – unter anderem aus dem Handwerk. Doch die Opposition sieht weiterhin Verbesserungsbedarf.