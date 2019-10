Vom 29. bis 30. Oktober : Das erwartet Besucher beim Ruhr-Summit in Bochum

Blick auf die Bühne in der Jahrhunderthalle in Bochum.

Bochum In der Jahrhunderthalle findet Ende Oktober die vierte Auflage der Digitalkonferenz statt. Das Programm ist diesmal noch internationaler – und mit etwas Glück gelingt sogar ein Weltrekord.

Der Ruhr-Summit hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Gründerkonferenzen in NRW und Deutschland entwickelt – nun wollen die Macher noch einen Schritt weiter gehen. Die aktuelle vierte Auflage am 29. und 30. Oktober 2019 in der Bochumer Jahrhunderthalle stellt das Geschäft zwischen Firmenkunden, den B2B-Bereich, in den Mittelpunkt. Gleichzeitig wird die Konferenz noch internationaler. Und dann soll es ja auch noch einen Weltrekordversuch geben.