Die Zukunft des Homeoffice : Beim Corona-Schutz sind wir alle gefragt

In seinem Homeoffice fotografierte sich Telekom-Chef Tim Höttges selbst - nun will er Büro in der Firma und mobiles Arbeiten zusammenführen. Foto: Telekom

Meinung Die FDP hat massenhaft Lockerungen bei Corona durchgesetzt, zum Glück setzen viele bekannte Konzerne weiterhin auf Homeoffice um die Pandemie zu bremsen. Und dauerhaft braucht es sowieso eine kluge Balance zwischen Arbeit in der Firma und Zuhause.

Wie sich die Unternehmen zum weitgehenden Wegfall der Corona-Regeln verhalten und ankündigen, Beschäftigten auch nach dem Ende der Pandemie viel mehr Homeoffice anzubieten, zeigt ihre Vernunft. So ist erstens klar, dass manche Firmen wie Evonik oder die Handwerker das Ausmaß der Lockerungen für falsch halten – so warnt das Handwerk davor, dass immer mehr Beschäftigte fehlen, weil deren Kinder von der neuen Corona-Welle betroffen sind. Dass FDP-Kultusministerin Yvonne Gebauer schon am 4. April in NRW die Maskenpflicht in den Schulen kippt, ist fast mutig – die Wirtschaftspartei FDP legt sich mit der Wirtschaft an.