Hilfe bei der Software-Organisation : Bonner Start-up LeanIX übernimmt US-Anbieter Cleanshelf

Exklusiv Bonn 2020 sorgte LeanIX für Aufsehen, als sich die US-Investmentbank Goldman Sachs am Bonner Start-up beteiligte. Nun ist klar, was das Team mit einem Teil des Geldes dieser Millionenfinanzierung plant.

In normalen Zeiten würden Übernahmen in Konferenzräumen verhandelt, wo sich zahlreiche Anwälte über Stapel mit Papier beugen, bevor sich die Parteien am Ende mit einem Handschlag einig werden. So stellt man es sich vor, so war es in vielen Fällen auch. Doch was ist in diesen Zeiten schon normal? André Christ war seit mehr als einem Jahr nicht in den USA. Die erste Übernahme in der Firmengeschichte des Start-ups LeanIX musste daher coronabedingt virtuell verhandelt werden. Die Bonner verstärken ihr Geschäft durch die Übernahme des US-Unternehmens Cleanshelf aus San Francisco.