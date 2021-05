Gründer-Ticker : Bayer investiert in Berliner Gesundheits-Start-up Ada Health

Swarm Tech Industries/Teils_mit_X/El Visar (Mönchengladbach): Drei Start-ups werden demnächst in Mönchengladbach zwei Gründer-WGs beziehen. Die drei Jung-Unternehmen hatten sich um das Starterkit beworben, dass nach 2019 zum zweiten Mal in Mönchengladbach ausgeschrieben worden war. Dabei können Gründer ein Jahr lang kostenlos in einer Wohnung im Stadtteil Rheydt wohnen und erhalten zusätzlich ein Mentoring-Programm, mit dem sie beim Aufbau ihres Unternehmens unterstützt werden sollen. Das Starterkit wird unter anderem von der Wirtschaftsförderung WFMG und dem Verein NextMG vergeben. Eine Jury kürte am Mittwoch die drei Sieger, nachdem sich zuvor knapp zehn Start-ups beworben hatten.

Yusuf Ismail will mit seinem Start-up Swarm Tech Industries Schwarmintelligenz auf Drohnenroboter übertragen, um damit beispielsweise die vorausschauende Wartung für Industrieanlagen zu ermöglichen. Kristina Mituzaite und Viktor Yotov wiederum wollen mit Teils_mit_X eine Art Online-Bibliothek aufbauen, durch die ungenutzte Gegenstände für kleines Geld in der Nachbarschaft oder etwa unter Studierenden verliehen werden können. Elvira Sakiri arbeitet hingegen an einem physischen Produkt: Sie will mit El Visar eine intelligente Handtasche auf den Markt bringen - inklusive Ortungsfunktion und Diebstahlschutz.

Um das Starterkit konnten sich Start-ups bewerben, die sich in der Gründungsphase befinden und planen, mit ihrem Produkt oder Service innerhalb von zwölf Monaten im Markt zu starten. Der Wettbewerb wurde 2019 das erste Mal ausgeschrieben. Damals gewann das Start-up Eeden, das an einem Recyclingverfahren für Textilien arbeitet.